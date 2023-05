Lewis Hamilton (Mercedes): Gute Laune trotz Rang 6

​Der grosse Fortschritt mit verbessertem Auto ist bei Mercedes noch nicht zu sehen: Lewis Hamilton im Qualifying zum Monaco-GP Sechster, George Russell auf Startplatz 8. Aber Hamilton ist gut drauf.

Die Mercedes-Fans sind ein weiteres Mal enttäuscht worden: Wer vor dem Monaco-GP erwartet hatte, dass Lewis Hamilton und George Russell durch die Verbesserungen am Mercedes-Rennwagen schlagartig auf das Niveau von Red Bull Racing gelangen würde, der ist nun bitter enttäuscht – Hamilton knappe vier Zehntel langsamer als Pole-Mann Max Verstappen und damit Sechster, Russell zwei Zehntel dahinter Achter.

Was die Evo-Version am schwarzen Rennwagen wert ist, das lässt sich auf dem Strassenkurs von Monaco selbst für die hellen Köpfe bei Mercedes nur erahnen, Gewissheit wird es erst in einer Woche in Spanien geben, auf einer Strecke, wo Stärken und Schwächen eines Autos zum Vorschein kommen.

Dabei sah es in Q2 noch ganz ermutigend aus: Max Verstappen zu diesem Zeitpunkt mit 1:11,908 min vorne, dann Charles Leclerc mit 1:12,103, Fernando Alonso mit 1:12,107, George Russell mit 1:12,151 und Lewis Hamilton mit 1:12,156. Da schien mehr drin zu sein für Mercedes.

Lewis Hamilton fasst zusammen: «Ich habe hier zwar alle Hände voll zu tun mit dem Wagen, aber ganz ehrlich – ich liebe jede Runde hier, es ist einfach unvergleichlich, mit einem Formel-1-Auto durch Monaco zu zischen.»



Der siebenfache Formel-1-Champion scheint gut drauf zu sein, und er bestätigt: «Ich hatte schon bei der Anreise gute Laune, und ich spüre, dass wir mit dem Wagen auf dem richtigen Weg sind. Ich kann jede Sekunde im Rennwagen geniessen.»



«Um genau zu sein, habe ich mich seit 2007, 2008 oder seit meinen Formel-3-Tagen hier nicht mehr so wohlgefühlt. Es macht einfach Freude, mit dem Auto zu ringen, auf dieser einzigartigen Strecke. Und ich kann es nicht erwarten, nach Spanien weiterzuziehen, wenn die Verbesserungen dann voll zur Geltung kommen sollten.»



Was war beim Ausrutscher in der Mirabeau-Kurve im dritten Training los? Hamilton sagt weiter: «Der Unfall ist meine Schuld. Es ist nicht ganz einfach, die Reifen auf Temperatur zu bringen.»





Qualifying, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,365 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,449

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,471

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,553

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,630

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,725

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,933

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,964

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:12,082

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,254

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,395

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:12,428

13. Alex Albon (T), Williams, 1:12,527

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,623

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:12,625

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:13,113

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,270

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,279

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,523

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,850