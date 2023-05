Carlos Sainz (Ferrari): Quali-Format Monaco veraltet?

​Seit Jahren wird in Monaco bei Nachwuchsserien im Training das Feld geteilt, um nicht zu viele Rennwagen auf der Bahn zu haben. Nun fordert Ferrari-Fahrer Carlos Sainz für die Königsklasse das Gleiche.

Die Rennfans in Monaco kennen das seit vielen Jahren: Wenn die Formeln 3 (in diesem Jahr 30 Rennwagen) und 2 (22 Rennwagen) zum Training antreten, dann wird das Feld in der Qualifikation geteilt. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass sich die Fahrer zu sehr im Weg stehen. Der schnellste Fahrer von allen erhält die Pole-Position, die Piloten seiner Gruppe dann (ungeachtet der Zeit) die Startränge 3, 5, 7 und so fort.

In der Formel 1 hingegen ist stets das komplette Feld von 20 Rennern auf der Bahn, und das wird von Ferrari-Fahrer Carlos Sainz moniert.

Der 28-jährige Spanier sagt: «Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir auch in der Formel 1 das Feld teilen, zehn Autos pro Gruppe, von jedem Team eines. Dann könnten wir haarige Situationen wie im ersten Quali-Segment verhindern.»

Nicht alle Fahrer teilen die Ansicht von Sainz. So sagt McLaren-Fahrer Lando Norris: «Wenn die Leute am Kommandostand ihren Job richtig machen und auch die Fahrer auf der Hut sind, dann ist das nicht notwendig. Auch mit zehn Fahrzeugen pro Gruppe kann dir einer im Weg herumstehen.»



Vertreter des Autosport-Weltverbands FIA haben bestätigt, dass geprüft wird, ob auch das Formel-1-Feld in Zukunft in Monaco geteilt wird.





Qualifying, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,365 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,449

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,471 *

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,553

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,630

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,725

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,933

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,964

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:12,082

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,254

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,395

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:12,428

13. Alex Albon (T), Williams, 1:12,527

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,623

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:12,625

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:13,113

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,270

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,279

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,523

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,850



* Strafe, drei Ränge zurück, also Startplatz