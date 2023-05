Esteban Ocon: «Das war nicht nur ein Mauerkuss»

Alpine-Pilot Esteban Ocon legte im Qualifying zum Monaco-GP eine Zauberrunde hin. Der Franzose hatte Glück, den auf dem Weg zur viertschnellsten Quali-Zeit kam er den Leitplanken zu nahe, was aber ohne Folgen blieb.

Esteban Ocon hatte am Samstag in Monaco gleich zwei Mal Glück. Der Alpine-Star drehte im Qualifying zum sechsten Saisonlauf die viertschnellste Runde und blieb den Leitplanken dabei nicht fern. In der siebten Kurve erlebte er eine Schrecksekunde.

Ocon erklärte hinterher: «Ich war etwa zehn KMH schneller als auf der Runde zuvor. Es war eine Höllenrunde. Ich erwischte die Leitplanken, und das war nicht nur ein Mauerkuss. Es war ein echter Einschlag, aber das Auto blieb heil und ich konnte die Runde beenden.»

Und der Franzose fasste zufrieden zusammen: «Dieses Wochenende verlief bisher wirklich toll, ich konnte mich von Session zu Session verbessern und schon zuvor im Simulator stetig Fortschritte erzielen. Ich bin sehr glücklich mit der Arbeit, die wir geleistet haben. Wir können stolz sein.»

Nach der Zeitenjagd durfte er sich sogar auf ein Vorrücken auf den dritten Startplatz freuen, denn Ferrari-Star Charles Leclerc wurde mit einer Startplatz-Strafe bedacht. Der Drittschnellste des Qualifyings war im Q3 Lando Norris im Weg und musste dafür eine Strafversetzung um drei Startpositionen hinnehmen. Damit darf Ocon gleich hinter Pole-Setter Max Verstappen und Altmeister Fernando Alonso aus der zweiten Startreihe losfahren.

Qualifying, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,365 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,449

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,471 *

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,553

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,630

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,725

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,933

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,964

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:12,082

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,254

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,395

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:12,428

13. Alex Albon (T), Williams, 1:12,527

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,623

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:12,625

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:13,113

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,270

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,279

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,523

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,850



* drei Ränge zurück wegen Behinderung von Lando Norris, also Startplatz 6