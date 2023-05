Glock: Alonso kann Verstappens Hauptgegner werden

Wird der Titelkampf eine einsame Angelegenheit von Max Verstappen? Timo Glock glaubt, dass Fernando Alonso noch eingreifen kann.

Max Verstappen ist in der Formel 1 weiterhin das Maß der Dinge. In Monaco feierte er seinen vierten Saisonsieg, den 39. insgesamt mit Red Bull Racing, womit er Sebastian Vettel überholte. An Verstappen führt im Moment kaum ein Weg vorbei.

Er hat inzwischen 39 Punkte Vorsprung auf seinen Red-Bull-Teamkollegen Sergio Pérez, der in Monaco böse patzte und ohne Zähler blieb.

«Mit seinem 39. Sieg für Red Bull hat man bei Max Verstappen momentan das Gefühl, dass es für ihn keine Grenzen nach oben gibt. Auf allen Strecken, unter allen Bedingungen ist er momentan das Maß aller Dinge. Wenn ihm nicht die Technik einen Strich durch die Rechnung macht, ist es echt schwierig, ihn zu schlagen», schrieb Sky-Experte Timo Glock in seiner Kolumne. Pérez dürfe ein Crash wie im Qualifying nicht passieren, wenn er gegen Verstappen um die WM kämpfen wolle, so Glock.

Er hat nun Fernando Alonso im Nacken, der mit seinem Aston Martin beständig auf das Podium fährt. Er hat nach seinem fünften Podiumsplatz in diesem Jahr nur noch zwölf Punkte Rückstand auf Pérez.

«Fernando Alonso mit seiner großen Erfahrung und dem Speed des Aston Martin hat unfassbar viel Spaß im Auto und ist hochmotiviert. Da darf sich Pérez keine großen Fehler mehr erlauben, weil Alonso immer da ist, immer wieder auf dem Podest steht und Verstappen so langsam unter Druck setzt», so Glock.

Der frühere Formel-1-Fahrer Glock stellt zudem die Frage: «Was kommt von Aston Martin noch? Dort war das ein oder andere Update über die Saison hinweg angekündigt, man darf also gespannt sein.»

Verstappen habe noch einen komfortablen Vorsprung, so Glock, der selbst weiß, wie schnell es im Motorsport gehen kenn. «Wenn mal ein, zwei Rennen nicht so laufen, die Technik vielleicht einen Strich durch die Rechnung macht, ist Alonso da und nimmt die Punkte mit. Alonso kann wirklich ein Hauptgegner für Verstappen werden.

Vielleicht ergibt sich also noch ein spannender Kampf. Klar, auch Verstappen oder Alonso erwischen irgendwann ein schlechtes Rennwochenende, aber dann muss Pérez auch da sein, abliefern und die Punkte mitnehmen.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1