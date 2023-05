Glock warnt Ferrari: Anspannung in den Griff bekommen

Ferrari kommt auch unter neuer Führung nicht in Fahrt, das Team macht weiterhin vermeidbare Fehler. Sky-Experte Timo Glock mahnt, dass sich schnell etwas ändern muss.

Für Ferrari war beim Monaco-GP nichts zu holen. Charles Leclerc fuhr auf den sechsten Platz, Carlos Sainz wurde nur Achter. Im Moment sind die Roten nur vierte Kraft – und liegen damit weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Was auch daran liegt, dass sich die Fehler unter dem neuen Teamchef Fred Vasseur fortsetzen.

«Bei Ferrari und speziell Charles Leclerc hält der Monaco-Fluch unermüdlich an. Er ist ein großartiges Qualifying gefahren, doch dann der Leichtsinnsfehler von Ferrari, als man Leclerc nicht über Lando Norris, der sich hinter ihm auf einer schnellen Runde befand, warnte. Dadurch wurde Leclerc um drei Plätze nach hinten versetzt», schrieb Glock in seiner Sky-Kolumne.

Die Krux in den Straßen des Fürstentums: «Wenn man in Monaco von Platz sechs losfährt, wird der Kampf ums Podium schwierig. Der Speed im Rennen war dann auch nicht da, weil man keine freie Fahrt hatte und immer im Verkehr gesteckt ist.»

Und wieder unterliefen dem Team Strategie-Fehler, die teuer waren. Zudem drehte sich Sainz, was den Spanier weitere Plätze kostete.

Teamchef Fred Vasseur macht weiterhin gute Miene zum bösen Spiel, erklärte, man lerne immer an einem harten Wochenende. Man lerne mehr von einem harten Wochenende als von einem guten Wochenende, so Vasseur.

Essenziell wird es dann aber sein, das Erlernte dann endlich auch einmal umzusetzen.

«Es war ein weiteres Mal kein rundes Wochenende, die Scuderia muss in den nächsten Rennen einen ordentlichen Schritt nach vorne machen, auch was die ganzen kleinen Fehler angeht», sagte Glock: «Da darf man sich nicht immer selbst im Weg stehen. Diese momentane Anspannung muss man in den Griff bekommen, damit die Fehler im Vergleich zur Konkurrenz reduziert werden.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1