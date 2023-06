Toto Wolff: «Erwarten keinen Leistungssprung»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff blickt zufrieden auf das Monaco-Rennen zurück und freut sich nun auf das Wochenende in Spanien. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya hofft er, mehr über das umfangreiche Update zu erfahren.

Für das Mercedes-Duo ging es im Monaco-GP in die richtige Richtung: Lewis Hamilton, der von Startplatz 5 losgefahren war, kam als vierter ins Ziel. George Russell fuhr von Position 8 los und sah die schwarz-weiss karierte Flagge als Fünfter – und das, obwohl er eine 5-sec-Strafe kassierte, weil er auf unsichere Art und Weise wieder auf die Strecke gefahren war.

Toto Wolff ist zufrieden mit dem Verlauf des Rennens, das durch einen Regenschauer bestimmt wurde. «Es ist immer eine Herausforderung, wenn es in der Mitte eines Rennens anfängt zu regnen, und das Team ist in Monaco gut damit umgegangen», erklärt der Teamchef. «Wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen und eine solide Punkteausbeute mitgenommen.»

Mit Blick auf die neuen Teile, die Mercedes im Fürstentum dabei hatte, betonte der Wiener aber auch: «Es ist unmöglich, unsere Upgrades auf einer Strecke wie Monaco zu bewerten, aber zumindest haben wir keine bösen Überraschungen erlebt.»

Umso gespannter blickt das Team nach Barcelona. Wolff sagt dazu: «Es ist eine Strecke, die uns vertraut ist, obwohl die Rundenzeiten durch den Wegfall der letzten Schikane viel schneller ausfallen werden. Der Rundkurs umfasst eine breite Palette von Kurvenarten; das ist eine gute Gelegenheit für uns, das neue Paket kennenzulernen. Wir erwarten keinen Leistungssprung, aber wir hoffen, dass es eine stabilere Plattform bietet.»

Und auch nach dem siebten Rennen geht es spannend weiter: Mick Schumacher darf seine ersten echten Runden im W14 drehen. Bisher war der Reservist nur virtuell im diesjährigen GP-Renner des Mercedes-Werksteams unterwegs. «Er hat bisher einen grossartigen Job mit dem Team gemacht, hart im Simulator gearbeitet und wertvolle Anregungen an der Strecke gegeben. Wir freuen uns darauf, dass er seine ersten Erfahrungen auf der Rennstrecke in diesem Jahr machen kann, und sind sicher, dass ihm das in seiner Rolle als Reservefahrer helfen wird», sagt Wolff zum Deutschen.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1