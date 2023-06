Red Bull Racing-Auto am Haken: Freude bei Mercedes

Red Bull Racing und Mercedes mussten in Monaco hinnehmen, dass ihre GP-Autos von den Kränen hoch in die Lüfte gehoben wurden. Der Blick auf den Unterboden ist hilfreich, räumt Mercedes-Technikchef James Allison ein.

Die Gegner von Red Bull Racing und Mercedes bekamen am vergangenen Rennwochenende in Monte Carlo einen seltenen Blick auf die GP-Renner der beiden Teams. Denn sowohl bei Lewis Hamiltons Leitplanken-Kuss als auch beim Quali-Crash von Sergio Pérez kamen Kräne zum Einsatz, die die Autos hoch in die Lüfte hoben und den Blick auf den Unterboden freigaben.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner liess sich davon nicht allzu sehr beirren. Er winkte auf die entsprechende Frage ab: «Wenn wir den Verlauf einer Saison betrachten, dann hängt immer wieder mal ein Auto am Haken, und es liegt in der Natur der Sache, dass die Kameras dann sehr intensiv klicken. Ich glaube jetzt aber nicht, dass unsere Rivalen völlig neue Kenntnisse gewonnen haben.»

Mercedes-Technikchef James Allison sagt in seiner Analyse zum Monaco-GP dazu: «Die Kameraleute des Teams wuseln viel herum, damit sich die Rennställe nicht nur auf die Fernsehbilder zu verlassen, die eine geringe Auflösung haben und nicht gut genug sind. Die Fotografen werden an strategischen Stellen der Strecke positioniert, an denen die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Kräne zum Einsatz kommen, und dort klicken sie wie wild, und dann wird unser Posteingang mit hochaufgelösten Bildern von anderen Autos gefüllt.»

«Leider hat unser eigenes Auto an diesem Wochenende einen Ausflug in den Himmel gemacht, und in den Postfächern unserer Konkurrenten werden viele Fotos davon zu finden sein», ist sich der Ingenieur sicher. «Aber wir haben auch eine ganze Reihe von Bildern des Red Bull Racing-Autos in der Luft bekommen. Und das ist immer eine gute Sache für unsere Aerodynamiker. Sie sehen sich die Bilder durch, in der Hoffnung, einige Details herauszufinden, die für unser aktuelles Testprogramm interessant sind.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1