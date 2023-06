Christian Horner zu Sergio Pérez: «Einer dieser Tage»

Während sich F1-Champion Max Verstappen im Qualifying auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Pole sicherte, blieb Sergio Pérez im Q2 stecken. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erklärt, was schief lief.

Max Verstappen hat nach dem starken Monaco-Wochenende auch in Barcelona den Grundstein für einen weiteren Erfolg gelegt: Der 25-jährige Niederländer aus dem Red Bull Racing Team sicherte sich die Pole zum siebten Kräftemessen der Formel-1-Stars in diesem Jahr. Sein Teamkollege Sergio «Checo» Pérez hatte deutlich mehr Mühe und blieb im Q2 hängen. Er muss das Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya von Startplatz 11 in Angriff nehmen.

Der Mexikaner hatte Glück, überhaupt ins Q2 vorzurücken, ist sich Christian Horner sicher. Der Red Bull Racing-Teamchef erklärte nach der Zeitenjagd: «Er hatte einfach ein schwieriges Qualifying. Er geriet neben die Strecke und seine Reifen kühlten ab. Er hatte danach Mühe, diese wieder auf Arbeitstemperatur zu bringen. Er hatte Glück, dass er ins Q2 vorrückte, da sich die Streckenbedingungen stetig verbessert haben.»

«Leider hat ihn der Ausritt im Q2 etwas aus dem Rhythmus gebracht. Es war leider einer dieser Tage für ihn. Von Startplatz 11 erwartet ihn keine leichte Aufgabe im Rennen. Wir haben das Auto nach dem Q1 gecheckt und nichts Ungewöhnliches gefunden. Es ging wohl nur darum, die Reifen ins richtige Arbeitsfenster zu bringen», ergänzte der Brite.

Zur Pole-Leistung von Verstappen sagte Horner: «Er ist gerade in Topform. In Monaco war er unglaublich, und er hat den Schwung mitgenommen. Auf der Strecke in Monte Carlo kamen die Stärken unseres Autos nicht zur Geltung. Hier tun sie es und Max hat das optimal genutzt.»

Qualifying, Spanien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,272 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,734

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,792

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,816

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,818

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,994

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,083

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,229

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,507

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,682

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,334

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,337

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,521

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:14,083

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,477

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,977

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,042

18. Alex Albon (T), Williams, 1:14,063

19. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,079

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,699