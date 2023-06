Christian Horner: «Mit 100 Siegen nach Österreich»

Christian Horner freute sich über den 99. GP-Sieg von Red Bull Racing, den Max Formel-1-Champion Verstappen eingefahren hat. Der Red Bull Racing-Teamchef lobte den Sieger und auch Sergio Pérez, der Vierter wurde.

Polesetter Max Verstappen wehrte sich beim Start des Spanien-GP erfolgreich gegen den Angriff von Lokalmatador Carlos Sainz, der nach einer starken Qualifying-Leistung aus der ersten Startreihe hatte losfahren dürfen. Danach baute der Niederländer seinen Vorsprung auf den Rest des Feldes aus und nach 66 Rennrunden kreuzte er die Ziellinie als Erster.

Es war der 40. Formel-1-Sieg des Titelverteidigers, und der 99. GP-Triumph für Red Bull Racing. Teamchef Christian Horner freute sich: «Max war in unglaublicher Form, wir starteten auf den Medium-Reifen und alle anderen um ihn herum waren auf den weichen Reifen unterwegs, und die hatten in der ersten Runde den Vorteil. Carlos hat es probiert, aber danach hat Max das Rennen kontrolliert. Die Boxenstopps liefen auch reibungslos und schnell ab, es war eine grossartige Performance.»

Und der Brite erklärte angesichts des vierten Platzes von Verstappens Teamkollegen Sergio «Checo» Pérez: «Das Team hat bei den Stopps eine tolle Leistung gezeigt, genauso wie Checo, der das Podest knapp verpasst hat. Er hat in der ersten Runde etwas Zeit verloren, und am Ende gingen ihm die Runden aus.»

Die Frage der ORF-Kollegen, ob er sich den 100. GP-Triumph des Teams im Heimspiel in Österreich wünsche, beantwortete Horner kämpferisch: «Ich bin da gierig und würde lieber mit 100 Siegen nach Österreich kommen. Das Rennen in Spielberg wird sicherlich toll, es ist ausverkauft und ich glaube, das wird ein super GP.»

An eine perfekte Saison, in der seine Mannschaft alle GP-Siege einfahren kann, glaubt Horner auch nach dem siebten WM-Triumph in Folge nicht: «Ich glaube, das ist unmöglich – da gibt es zu viele Unwägbarkeiten, wie etwa die Standfestigkeit, das Wetter oder auch den Rennverlauf. Wir nehmen Rennen für Rennen und schauen, wie es läuft. Aber sieben Rennsiege in den ersten sieben WM-Läufen ist besser, als wir es uns erträumt haben. Und wir geniessen jeden Sieg, den wir uns hart erarbeitet haben.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1