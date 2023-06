Toto Wolff (Mercedes): «Haben den Schock gebraucht»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff war die Freude über die beiden Podestplätze in Barcelona anzusehen, als er nach dem GP vor die Kameras trat. Er sprach über die jüngsten Erkenntnisse und warf auch einen Blick in die Zukunft.

Zum ersten Mal in dieser Saison strahlten nach dem Spanien-GP gleich zwei Mercedes-Piloten vom höchsten Podesttreppchen: Lewis Hamilton und George Russell kamen hinter Sieger Max Verstappen ins Ziel, der zum fünften Mal in diesem Jahr und zum dritten Mal in Folge triumphierte. Dass der Rückstand von Hamilton 24 Sekunden betrug und Russell sogar mehr als 30 Sekunden nach dem Sieger die Zielflagge sah, trübte die Freude über den Doppelerfolg keineswegs.

Wolff freute sich: «Ich bin sehr happy wegen der harten Arbeit, die in den Werken in Brixworth und Brackley geleistet wurde. Wir haben eine neue Richtung eingeschlagen und viele Teile verändert. Das war auch mit einem Risiko verbunden, aber es hat sich ausgezahlt. Jeder gab Gas und wir haben ein gutes Rennauto hinbekommen.»

Mercedes feierte zum ersten Mal seit dem Brasilien-GP 2022 zwei Podestplätze in einem Rennen. Denn das Konzept, mit dem das Werksteam der Sternmarke in die aktuelle Saison gestartet ist, bot wenig Entwicklungsspielraum. Wolff gesteht denn auch: «Wir haben den Schock am Anfang der Saison gebraucht, um zu verstehen, dass wir mit dem alten Konzept nicht weiterkommen. Wir haben dann alles gegeben und es braucht halt seine Zeit, um alle Teile zu konstruieren und zu produzieren. Aber das Team hat ganze Arbeit geleistet, sodass wir alles ans Auto bringen konnten.»

Mit Blick auf die restliche Saison erklärte der Wiener: «Wir müssen einfach schauen, dass wir die Lücke schliessen und uns an die Gegner heranarbeiten. Darin waren wir in der Vergangenheit immer gut. Aber wir müssen auch realistisch sein, denn heute haben uns auch die Temperaturen in die Hände gespielt. Es war weder zu kalt, noch zu heiss, sodass unser Auto im perfekten Arbeitsfenster war.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1