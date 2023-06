Alfa Romeo, Sauber, Audi: James Key ersetzt Monchaux

​Sauber-CEO Andreas Seidl stellt die Weichen für die F1-Zukunft von Audi: Er holt seinen früheren McLaren-Mitarbeiter James Key zurück zum Schweizer Rennstall, Key ersetzt den Franzosen Jan Monchaux.

Noch heisst der von Peter Sauber gegründete Rennstall Alfa Romeo, Anfang 2024, wenn sich die Wege des Schweizer Teams und der italienischen Marke trennen, wohl wieder Sauber, ab 2026 dann Audi. Seit Mitte Dezember stellt Andreas Seidl als CEO der Sauber-Gruppe die Weichen für das kommende Formel-1-Engagement von Audi, die 2026 in die Königsklasse einsteigen.

Seidl hat als Teamchef bei McLaren jahrelang mit James Key gearbeitet, und nun holt er den Engländer nach Hinwil – James Key übernimmt vom 1. September 2023 den Posten des Technischen Direktors vom Franzosen Jan Monchaux.

Für James Key ist es eine Rückkehr: Er war schon von 2010 bis 2012 beim Formel-1-Rennstall Sauber für die Technik verantwortlich. In dieser Phase eroberten Sergio Pérez und Kamui Kobayashi für die Schweizer vier Podestplätze. Der Mexikaner Pérez hätte fast den Grossen Preis von Malaysia 2012 gewonnen.

Zuvor war Key bei Eddie Jordan der jüngste Technikchef der Formel 1, nach Sauber arbeitete Key bei Toro Rosso (heute AlphaTauri), Anfang 2019 wechselte er zu McLaren. Ende März 2023 musste Key gehen, McLaren holte für ihn den langjährigen Red Bull Racing-Chefingenieur Rob Marshall.

Andreas Seidl sagt: «Ich freue mich sehr, dass wir James engagieren konnten. James wird sehen, wie sehr sich der Rennstall seit damals verändert hat. Was sich nicht verändert hat, das ist die Hingabe der Mitarbeiter in Hinwil. James ist ein wichtiger Bestandteil unseres Aufbaus, seine Erfahrung ist herausragend. Er wird uns helfen, die technische Abteilung weiter zu verstärken.»



James Key sagt: «Ich habe sehr schöne Erinnerungen an meine Zeit in der Schweiz und freue mich auf die Rückkehr. Wir haben viel Arbeit vor uns, wenn wir dieses Team an die Spitze bringen wollen.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1