Christian Horner über Wolff: «Gesunder Wettbewerb»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner und Mercedes-Teamprinzipal Toto Wolff haben sich in der Vergangenheit einige Wortgefechte geliefert. Die Rivalität sorgt für Spannung, ist sich Horner sicher.

In der Saison 2021, die erst in der letzten Rennrunde entschieden wurde, war es besonders offensichtlich: Christian Horner, Teamoberhaupt von Red Bull Racing, und Toto Wolff, der das Zepter im Mercedes-Werksteam schwingt, sind nicht die besten Freunde. Die beiden Team-Leader legten sich während des sich zuspitzenden WM-Kampfs von Max Verstappen und Lewis Hamilton immer wieder verbal an.

Die Wortgefechte sorgten für viele Schlagzeilen und noch mehr Diskussionen unter den Fans in den sozialen Medien. Nachdem sich Verstappen die erste von bisher zwei WM-Kronen gesichert hatte, wurde es etwas ruhiger um die Teamchefs. Doch gelegentliche Seitenhiebe gegen den Gegner gibt es weiterhin – auch weil die beiden Streithähne immer wieder darauf angesprochen werden.

Horner winkte etwa beim Podcast «Pardon My Take» auf die Frage, wie es zwischen ihm und Wolff stehe, lachend ab: «Ich glaube, ich habe ihn blockiert.» Und er ergänzte: «Es ist alles in Ordnung, das ist ein gesunder Wettbewerb und es ist gut für den Sport, eine Rivalität zu haben. Sie haben viel gewonnen, sie sind ein grossartiges Team. Und nun machen wir unser Ding und wir neigen dazu, nach vorne zu schauen, und nicht auf das, was hinter uns liegt.»

«Es geht nicht wirklich um Toto. Es geht um Ferrari, um Aston Martin. Und er hat sicherlich seine eigenen Herausforderungen, auf die er sich konzentrieren kann. Es wäre ja auch langweilig, wenn sich alle lieben würden. Es braucht eine Rivalität, die die Leute anspornt», ist sich der Brite sicher.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1