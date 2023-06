Spanien-GP: Ab 2027 in Barcelona oder in Madrid?

Fernando Alonso und Carlos Sainz sagen, was sie von einem GP in Madrid halten

​Madrid buhlt schon lange um ein Formel-1-Rennen, deshalb stellt sich die Frage, ob der Spanien-GP ab 2027 in der spanischen Hauptstadt stattfinden soll. Fernando Alonso und Carlos Sainz sagen, was sie davon halten.

Die Regierung von Madrid bemüht sich schon seit längerer Zeit um einen Formel-1-Besuch, und im vergangenen Sommer hatte der spanische Politiker Enrique Lopez den Wunsch nach einem GP in der Hauptstadt auch in einem Brief an Formel-1-CEO Stefano Domenicali geäussert.

Ein Wechsel des Austragungsortes für den Spanien-GP ist frühestens ab 2027 möglich, denn die Organisatoren am Circuit de Barcelona-Catalunya verfügen über einen Vertrag, der die GP-Ausrichtung vor den Toren der Metropole bis und mit 2026 garantiert.

Dass in Spanien wie schon von 2008 bis 2012 gleich zwei Formel-1-Rennen stattfinden (damals waren die GP-Stars auch in Valencia unterwegs), ist angesichts des grossen Interesses an der Formel 1 auf der ganzen Welt und auch mit Blick auf die Aussagen der Formel-1-Verantwortlichen eher unwahrscheinlich. Denkbar wäre, dass Barcelona und Madrid sich die Austragung teilen.

Was sagen die spanischen GP-Stars zu diesem Thema? Fernando Alonso erklärte bei «Sky Sports F1»: «Ich kenne die Pläne nicht, und die Entscheidung, ob Madrid in Frage kommt, muss die Formel 1 treffen. Ich fahre gerne in Barcelona und auch in Madrid – sollte ich 2026 und 2027 noch dabei sein. Wenn nicht, dann schaue ich mir das Ganze im TV an und es macht dann auch keinen Unterschied für mich.»

Sein Landsmann Carlos Sainz sieht es ähnlich entspannt. Er sagt: «Ich kann nur sagen, dass ich alles unternehmen werde, um sicherzustellen, dass der Spanien-GP im Kalender bleibt – ganz egal, wo er stattfindet. Ich denke, Barcelona leistet hervorragende Arbeit und ich komme seit vielen Jahren gerne immer wieder hierher. Ich muss mich etwas genauer mit den Plänen in Madrid auseinandersetzen, aber ich werde auf jeden Fall die Organisatoren des Spanien-GP unterstützen, ob beim Design der Rennstrecke oder bei einer anderen Angelegenheit.»

Der 28-Jährige aus Madrid glaubt nicht, dass beide Austragungsorte gleichzeitig im WM-Kalender sein werden: «Ich denke nicht, dass irgendjemand das beabsichtigt, vor allem, wenn man sich anschaut, wo die Formel 1 in den letzten Jahren hinsteuerte und welche neuen Horizonte sich in den USA und anderswo eröffnet haben. Ich glaube, zwei Rennen in Spanien sind derzeit kein Thema.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:57,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +24,090 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,389

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +35,812

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,698

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:03,320 min

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:04,127

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:09,242

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:11,878

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,530

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,419

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,416

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1