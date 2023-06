Günther Steiner (Haas): «Das können wir noch besser»

Nach den ersten sieben GP belegt das Haas-Team den siebten Platz in der Konstrukteurswertung. Teamchef Günther Steiner findet trotzdem Grund zur Freude, denn seine Mannschaft konnte in einem Bereich besonders zulegen.

Weder in Monaco noch in Spanien gab es für das Haas-Team frische WM-Zähler. Im Fürstentum belegten Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen die Plätze 17 und 19, beim darauffolgenden Rennen in Spanien kreuzte der Deutsche die Ziellinie auf Position 15, sein Stallgefährte musste sich mit dem 18. Rang begnügen. In einem Bereich konnte das US-Team von Unternehmer Gene Haas aber zulegen, wie Teamchef Günther Steiner betont.

Bei den Boxenstopps belegte die Haas-Mannschaft mit Kevin Magnussen den achten Platz. Der Däne musste sich beim Reifenwechsel nur 2,6 sec gedulden, bevor er weiterfahren durfte. Damit war die Boxencrew des jüngsten GP-Rennstalls in der Startaufstellung im jüngsten Rennen schneller als die Mannschaft von Mercedes oder auch Aston Martin.

Die gute Leistung kommt nicht von ungefähr, wie Steiner erklärt: «Wir haben viel Zeit investiert, um bei den Boxenstopps besser zu werden. In den beiden Jahren, in denen wir Schwierigkeiten hatten, mussten wir in allen Bereichen einen Rückschritt hinnehmen. Wir haben mit Faith Atack-Martin eine neue Trainerin für unsere Gruppe gefunden, und sie macht einen fantastischen Job. Sie ist verantwortlich dafür, dass jeder im Team physisch und mental in guter Form ist.»

«Unser Chefmechaniker Toby Brown stellt klar, dass jeder topmotiviert ist und unser Strategie-Verantwortlicher, Faissal Fdil, analysiert die Boxenstopps eingehend, denn dabei kann man sehr viel Zeit verlieren», beschreibt der Südtiroler.

Und Steiner mahnt: «Normalerweise gewinnst du beim Reifenwechsel keine Zehntel, denn jedes Team macht da einen super Job. Aber du kannst viel Zeit liegen lassen. Jeder wird in dieser Hinsicht immer besser und wir waren in Barcelona zwar die Achtschnellsten beim Stopp, aber ich denke, wenn wir hart weiterarbeiten, können wir das noch besser hinbekommen.»

WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1