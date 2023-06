Andrew Shovlin über Kanada: «Platz 2 oder 10 möglich»

Die beiden Mercedes-Piloten schafften es in Spanien erstmals in diesem Jahr zusammen aufs Podest. In Montreal dürfte Lewis Hamilton und George Russell aber ein schwierigeres Rennen erwarten, warnt Andrew Shovlin.

Dass die beiden Mercedes-Piloten auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Ziellinie nach Sieger Max Verstappen kreuzten und damit zum ersten Mal in diesem Jahr gemeinsam vom Podesttreppchen strahlen durften, will die Teamführung nicht überbewerten. Bereits Teamchef Toto Wolff mahnte mit Blick auf die Erwartungen an das nächste Rennen in Montreal, das in dieser Woche ansteht: «Wir müssen auch unsere Erwartungen im Zaum halten.»

«Barcelona war eine Strecke, die unserem Auto liegt, und wir sollten davon ausgehen, dass unsere direkten Konkurrenten in den nächsten Rennen stärker sein werden», lautete die Warnung des Wieners.

Und auch Andrew Shovlin bestätigt: «Ich denke, in Montreal wird das Kräfteverhältnis ähnlich wie in den früheren Rennen in diesem Jahr ausfallen, in denen wir mit Ferrari und Aston Martin gekämpft haben. Und nun scheint auch Alpine in diese Gruppe vorgedrungen zu sein.»

«Wir haben dort grossartige Duelle und es wird sicherlich sehr viel Spass machen, jedes noch so kleine Bisschen an Performance zu finden. Denn so, wie es derzeit aussieht, ist Platz 2 oder Platz 10 möglich, dazwischen liegen nur ein paar Zehntel», sagt der Ingenieur über das Kräfteverhältnis in der Gruppe der Red Bull Racing-Verfolger.

Die Fans dürfen sich auf jeden Fall auf ein spannendes Rennwochenende freuen, ist sich Shovlin sicher: «Wir erwarten noch mehr aufregende Renn-Action, aber wir wissen auch, dass der WM-Lauf in Kanada eine grössere Herausforderung wird als das Rennen, das wir in Barcelona hatten.»

WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1