George Russell dämpft Erwartungen fürs Qualifying

Im zweiten freien Training in Kanada blieb George Russell nur 27 Tausendstel langsamer als sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton, der die Bestzeit aufstellte. Trotzdem fällt seine Prognose nüchtern aus.

Da das erste freie Training in Kanada durch die Probleme mit der Stromversorgung und der Videoüberwachung nur vier Minuten dauerte, wurde die zweite Session um dreissig Minuten verlängert. Die GP-Stars nutzten die Chance, sich auf das Qualifying am Samstag und auf das Rennen am Sonntag vorzubereiten. Und am Ende hatten die beiden Mercedes-Piloten die Nase vorn, wobei Lewis Hamilton der Schnellere war.

Allerdings hatte er die Nase nur knapp vorne, nur 27 Tausendstel trennten ihn von seinem Teamkollegen George Russell, der nach getaner Arbeit zusammenfasste: «Heute war ein ziemlich seltsamer Tag, wenn man bedenkt, was im ersten und dann im verlängerten zweiten Training passiert ist. Es war eine einigermassen produktive Session, aber ich glaube nicht, dass wir zu viel aus den Zeiten herauslesen können. Denn wir haben uns gegen Ende mit weniger Benzin im Tank auf das Qualifying vorbereitet, als die Strecke schneller war.»

«Barcelona und hier sind zwei völlig unterschiedliche Strecken, daher ist es schwer zu vergleichen, wie sich das Auto auf der einen oder anderen Piste verhält. Barcelona ist eine superglatte, schnelle Strecke, während es hier unglaublich holprig ist», erklärte der Brite, betonte aber auch: «Ich denke aber, dass die Upgrades, die wir mitgebracht haben, das Auto verbessert haben.»

Trotzdem fällt seine Prognose für die Zeitenjagd am heutigen Samstag nüchtern aus. Russell stellte klar: «Was das Tempo angeht, denke ich, dass wir im Qualifying hinter Ferrari und Aston Martin liegen werden.» Gleichzeitig machte er sich Mut: «Wir wissen, dass es am Sonntag besser aussieht für uns, und dann werden die Punkte vergeben. Ausserdem sieht es so aus, als würde es nass werden, also schauen wir mal, was das bringt.»

2. Training, Kanada

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,718 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,745

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,844

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,044

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,094

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,142

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,220

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,250

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,419

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,477

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,533

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,544

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,617

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:14,811

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,941

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,002

17. Alex Albon (T), Williams, 1:15,003

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,092

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,426

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,369





1. Training, Kanada

01. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,728 min

02. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,175

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,807

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,154

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,231

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21,496

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,045

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,336

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:24,961

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,991

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,809

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,274

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, ohne Zeit

14. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

15. Pierre Gasly (F), Alpine, ohne Zeit

16. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

17. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit

18. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit

19. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, ohne Zeit

20. George Russell (GB), Mercedes, ohne Zeit