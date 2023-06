Carlos Sainz (3.): «Werden konkurrenzfähiger sein»

Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat den Trainingsfreitag in Kanada als Drittschnellster abgeschlossen. Auf die Spitzenzeit von Lewis Hamilton fehlte nicht viel. Und der Spanier ist sicher: Er kann noch besser abschneiden.

Am Ende fehlten Carlos Sainz im zweiten Training auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal nur 0,126 sec auf die Bestzeit von Lewis Hamilton. Der Spanier, der im verkürzten ersten Training nur drei Runden schaffte und in der verlängerten zweiten Session 39 weitere Runden drehte, hielt nach getaner Arbeit fest: «Der Freitag lief für uns ganz ordentlich.»

«Natürlich ist es nicht von Vorteil, dass wir nicht zwei Mal eine Stunde fahren und dazwischen an der Abstimmung arbeiten konnten», räumte der Ferrari-Pilot ein, und gestand auch, dass die Session trotz der starken Rundenzeit nicht reibungslos lief: «Ich fühle mich noch nicht ganz wohl im Auto, speziell auf der Bremse hatte ich viel Mühe.»

«Wir sind aber bereits dabei, die Gründe dafür zu verstehen und wir werden natürlich versuchen, die richtigen Änderungen vor dem Qualifying vorzunehmen», fuhr Sainz fort. Und er betonte: «Das Bremsen ist hier der wichtigste Faktor und ich habe das Gefühl, dass wir bei der Abstimmung nicht alles richtig hinbekommen haben. Wir werden nun daran arbeiten und ich bin mir sicher, dass wir am Samstag konkurrenzfähiger sein werden.»

Der 28-Jährige weiss, dass ihn kein einfacher Tag erwartet: «Wir müssen sicherstellen, dass alle weiteren Sessions gut laufen. Es wird knifflig, vor allem das Reifenmanagement, das hier nie einfach ist. Die Strecke trocknet auch schnell ab, es wird also ein anspruchsvoller Tag, an dem sich alles darum dreht, keine Fehler zu machen.»

2. Training, Kanada

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,718 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,745

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,844

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,044

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,094

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,142

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,220

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,250

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,419

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,477

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,533

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,544

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,617

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:14,811

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,941

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,002

17. Alex Albon (T), Williams, 1:15,003

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,092

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,426

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,369





1. Training, Kanada

01. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,728 min

02. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,175

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,807

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,154

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,231

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21,496

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,045

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,336

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:24,961

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,991

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,809

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,274

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, ohne Zeit

14. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

15. Pierre Gasly (F), Alpine, ohne Zeit

16. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

17. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit

18. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit

19. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, ohne Zeit

20. George Russell (GB), Mercedes, ohne Zeit