Live-Ticker Kanada: Viel Regen, kann gefahren werden?

​Das launische Wetter von Montreal macht seinem berüchtigten Ruf Ehre: Nach einem Gewitter am Freitagabend fiel die ganze Nacht auf Samstag Regen. Kann auf dem Circuit Gilles Villeneuve überhaupt gefahren werden?

Wird der Traditions-GP von Kanada in Montreal zum Wochenende der roten Flaggen? Am Freitag bestand das erste Formel-1-Training aus nur vier Minuten und 14 Sekunden, dann musste abgebrochen werden – Strom-Spannungsschwankungen hatten die Video-Überwachung lahmgelegt. Als die Kameras liefen, konnte dennoch nicht gefahren werden: Die Signale kamen mit 15 Sekunden Verspätung bei der Rennleitung an.

Fernando Alonso spottete: «Wir scheinen für solch einen Fall keinen Plan B zu haben Es ist jammerschade, dass wir im ersten Training so gut wie nicht fahren konnten. Die Fans haben mir wirklich leidgetan. Von Zeit zu Zeit habe ich den Eindruck, die Formel 1 schiesst sich ins Bein. Wenn wir nicht fahren können, weil Kameras nicht funktionieren, dann ist das peinlich.»

Das zweite Training wurde auf 90 Minuten verlängert und deutete mit einem Gewitter an, was auf die Königsklasse am Samstag zukommt: In der Nacht begann es stetig zu regnen, viele Teile der Rennstrecke wurden unter Wasser gesetzt. Bei Trainings und Rennen des Rahmenprogramms ist es zu zahlreichen Drehern und Unfällen gekommen.

Die Kanadier haben Erfahrung mit Regen, aber ab einem bestimmten Punkt muss die Rennleitung handeln. Für den ganzen Samstag ist Regen unterschiedlicher Intensität angesagt. Die Formel-1-Geschichte zeigt: Das ist die Steilvorlage zu dramatischen Qualifyings mit überraschenden Startaufstellungen.



Wie sich das alles hier auf der Insel Notre-Dame im St. Lorenz-Strom vor Montreal entwickelt, verfolgen Sie am besten mit unserem beliebten Live-Ticker, ab 21.30 Uhr hier auf SPEEDWEEK.com. Natürlich haben wir hier für Sie auch die Sendezeiten unserer Kollegen von ServusTV, Sky und SRF aufgelistet.





