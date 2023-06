Sergio Pérez (12.): «Top-3 wäre möglich gewesen» 18.06.2023 - 13:17 Von Vanessa Georgoulas

© Red Bull Content Pool Sergio Pérez: «Wir werden versuchen, den Schaden zu minimieren»

Für Sergio Pérez verlief das Qualifying in Kanada so gar nicht nach Wunsch. Der Red Bull Racing-Pilot kam nicht über den zwölften Platz hinaus. Er weiss: Ihn erwartet in Montreal ein schwieriges Rennen.