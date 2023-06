Toto Wolff (Mercedes) zum Russell-Crash: Passte nicht

George Russell bringt seinen Mercedes nach dem Mauerkuss zurück an die Box

​Mercedes kam beim Grossen Preis von Kanada nur knappe 14 Sekunden hinter Sieger Max Verstappen (Red Bull Racing) ins Ziel. Mercedes-Teamchef Toto Wolff ordnet die Darbietung von Montreal ein.

Lewis Hamilton auf Platz 3 beim Grossen Preis von Kanada auf dem Circuit Gilles Villeneuve, der junge George Russell nach einem deftigen Mauerkuss wegen Bremsproblemen ausgeschieden. Toto Wolff zeigt nach dem Traditionsrennen in Montreal das berühmte lachende und weinende Auge.

Der Wiener Mercedes-Teamchef sagt: «Gut ist, dass sich hier bestätigt hat – unsere Verbesserungen funktionieren. Und dies auf einer Strecke, von welcher wir befürchtet hatten, dass wir aufgrund des Pisten-Layouts nicht besonders schnell sein würden.»

«Zu Beginn dieser WM wären wir auf einer solchen Strecke in Grund und Boden gefahren worden. Aber wir sind recht flott dabei, vielleicht ein paar Zehntelsekunden langsamer als Fernando Alonso mit Aston Martin, die ihren Wagen beträchtlich verbessert haben.»

Zum Ausfall von George Russell sagt Wolff: «In Montreal ist es immer so, dass du die Bremsen an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit bringst. Nach dem Mauerkuss von George haben wir erkannt, dass die Bremsen übermässig verschleissen, die Temperatur stieg mehr und mehr, also haben wir den Wagen aus dem Rennen genommen.»

Und wieso der Mauerkuss? Wolff: «George hat eben attackiert. Er ist hart über den Randstein gefahren, wollte aber den Fuss nicht vom Gas nehmen und ist die Ecke so gefahren wie vorher. Das hat dieses Mal nicht gepasst.»



«Was unsere Situation angeht: Wir müssen auf dem Boden bleiben. Max Verstappen ist immer noch weit voraus. Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen – wir kommen schon noch.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2