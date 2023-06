Mercedes-Upgrades: Neue Teile fürs Heimspiel

Mercedes durfte dank des dritten Rangs von Lewis Hamilton auch in Kanada einen Podestplatz bejubeln. Und um die Lücke zur Spitze weiter zu schliessen, wird das Werksteam bald nachlegen, wie Teamchef Toto Wolff verrät.

Mercedes brachte zum Rennen in Monte Carlo ein umfangreiches Update mit, das sich beim darauffolgenden Rennen gleich bewährte: Lewis Hamilton und George Russell sammelten mit dem zweiten und dritten Platz 33 wertvolle WM-Zähler, und auch in Kanada gab es für den siebenfachen Weltmeister einen Erfolg zu feiern: Als Dritter schaffte er es zum ersten Mal in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge aufs Treppchen.

Obwohl sein Teamkollege einen bitteren Ausfall beklagen musste, war Toto Wolff zufrieden, der Teamchef erklärte: «Wir verstehen nun die Simulationen besser, die Daten korrelieren mit dem, was wir auf der Strecke sehen. Und das war in den letzten eineinhalb Jahren ein Problem.»

Damit die Lücke zur Spitze weiter schrumpft, legt das Team aus Brixworth und Brackley bald nach. Die nächsten Updates sollen bald folgen. Der Wiener freut sich: «Wir haben im Windkanal einige gute Fortschritte bei der Leistung gesehen, und wir wissen nun auch, wie wir mit der Abstimmung dafür sorgen, dass das Auto schnell ist. Die Fortschritte werden grösser.»

Und Wolff kündigt an: «Wir bringen ein grösseres Update zum Rennen in Silverstone, und dann sollte noch ein weiteres Upgrade vor der Sommerpause folgen. In den nächsten vier Rennen sollten wir einige gute Fortschritte machen können.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2