Flavio Briatore: «Aston Martin hat aufgeholt»

Der frühere Benetton- und Renault-Teamchef Flavio Briatore sieht den Kanada-GP als Beweis für die fahrerischen Qualitäten von Max Verstappen an. Auch für Fernando Alonso und Lewis Hamilton gibt es ein dickes Lob.

Während Max Verstappen in Kanada seinen vierten GP-Sieg in Folge und den sechsten Triumph in dieser Saison einfuhr, musste sich sein Red Bull Racing-Teamkollege Sergio Pérez mit dem sechsten Platz und dem Extrapunkt für die schnellste Rennrunde begnügen. Der Mexikaner konnte sich zwar auf dem zweiten WM-Zwischenrang halten, sein Rückstand auf seinen Stallgefährten wuchs jedoch auf 69 Zähler an.

Und zu allem Übel rückte Fernando Alonso näher an den Rennfahrer aus Guadalajara heran, nur noch neun Punkte fehlen dem GP-Urgestein aus dem Aston Martin Team auf Pérez, nachdem er sich den zweiten Platz vor Lewis Hamilton gesichert hatte. Der Leistungsunterschied geht auf die fahrerischen Qualitäten des WM-Leaders und Titelverteidigers zurück, ist sich Flavio Briatore sicher.

Der frühere Benetton- und Renault-Teamchef sagt in der Römer Tageszeitung «Riformista»: «Der Kanada-GP hat einmal mehr die absolute Überlegenheit von Max Verstappen aufgezeigt. Sein Teamkollege Sergio Pérez lag hingegen weit zurück, und das beweist, dass nicht nur das Auto, sondern auch der Fahrer gut sein muss.»

Briatore lobt nicht nur den Sieger, auch die bedien Podeststürmer Alonso und Lewis Hamilton ernten nette Worte vom Italiener: «Wir haben am Sonntag die drei wichtigsten Champions der Formel 1 auf dem Treppchen gesehen. Sie sind wirklich die besten, unglaubliche Talente. Erst dahinter folgen alle anderen Fahrer.»

Der 73-Jährige, der als Berater für Alonso tätig ist, freut sich über die gute Form seines Schützlings. Er ist sich sicher: «Fernando hat einen guten Job gemacht und die Ziellinie knapp zehn Sekunden hinter Verstappen gekreuzt, das ist ein Zeichen dafür, dass Aston Martin aufgeholt hat. Sie waren stärker als Mercedes und haben mit dem Upgrade in Montreal wichtige Zehntel wettgemacht. Im Rennen hat Fernando Hamilton überholt und blieb dann bis zum Ende drei bis vier Sekunden vor ihm, er hat damit seinen zweiten Platz kontrolliert ins Ziel gebracht.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2