Esteban Ocon: «Könnte es mit Verstappen aufnehmen»

Formel-1-Pilot Esteban Ocon ist sich sicher: Mit dem gleichen Material könnte er es mit Max Verstappen aufnehmen. Der Franzose weiss: Seinen Ruf als harter Kerl auf der Strecke hat er nicht grundlos.

Mit einigen harten Duellen hat sich Esteban Ocon den Ruf eines harten Kämpfers auf der Strecke eingehandelt. Der Franzose schreckt vor keinem Zweikampf zurück, weder gegen die grossen Namen des Sports noch gegen seinen eigenen Teamkollegen. Und der Alpine-Pilot weiss, dass er zu Recht als harter Kerl auf der Piste gilt.

In einem TV-Interview mit «DAZN» erklärte der aktuelle WM-Neunte: «Ehrlich gesagt will ich nicht, dass die Leute denken, dass ich ein harter Typ bin. Denn ausserhalb der Formel 1 bin ich ein guter Kerl. Aber meine Fahrweise ist schon hart. Das ist wohl wahr, und damit bin ich auch nicht unglücklich.»

An Selbstbewusstsein mangelt es ihm nicht, schliesslich sieht sich Ocon als Leader im französischen Team an – und das nicht erst seit dem Abgang von Fernando Alonso in Richtung Aston Martin. «In gewisser weise war ich immer der Team-Leader, ich habe mein Team immer vorangetrieben indem ich gesagt habe, was ich brauche.»

Im richtigen Auto könne er es sogar mit dem zweifachen WM-Leader und Titelverteidiger Max Verstappen aufnehmen, ist sich Ocon sicher: «Ich glaube, dass ich es im gleichen Auto mit ihm aufnehmen könnte. Max leistet unglaublich gute Arbeit und dominiert derzeit mit seinem Red Bull Racing Team. Aber mir ist es egal, wer der Fahrer ist, ich will, immer um den Titel kämpfen und ich habe auch immer an mich geglaubt. Natürlich, vor uns liegt noch ein langer Weg, aber mein Ziel ist es, Weltmeister zu sein, nichts mehr und nichts weniger.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2