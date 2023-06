Fernando Alonso und Max Verstappen: Höherer Druck

​Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso sagt: «Wir müssen Red Bull Racing mehr unter Druck setzen.» Das soll mit einer entscheidenden Verbesserung an seinem Aston Martin einfacher werden.

Platz 2 für den spanischen Formel-1-Start Fernando Alonso beim Grossen Preis von Kanada in Montreal, hinter WM-Leader Max Verstappen, wie beim Traditions-GP von Monaco. Aber wie schnell der Red Bull Racing-Renner des Niederländers und der Aston Martin von Fernando Alonso auf dem Circuit Gilles Villeneuve wirklich waren, das ist schwer einzuschätzen.

Max Verstappen fuhr an der Spitze nur so schnell, wie er musste, aber nicht so schnell, wie er konnte. Fernando Alonso arbeitete sich, nach mässigem Start, an Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton vorbei, doch vom Aston Martin-Kommandostand kamen Warnungen, dass er Sprit sparen müsse. Später stellte sich heraus: falscher Alarm, mit der Benzinversorgung war alles in Ordnung.

Alonso nach seinem 104. Podestplatz in der Formel 1: «Ich wusste, dass wir diesen zweiten Rang nach Hause bringen können, ich bin sehr zufrieden. Das war alles in allem ungefähr das Rennen, wie ich es erwartet hatte. Aber um ehrlich zu sein, hatte ich gehofft, dass ich noch ein wenig näher an Max rücken kann.»

Vor dem Rennen hatte der Weltmeister von 2005 und 2006 gesagt: «Unser Ziel muss darin bestehen, nicht 20 Sekunden hinter Max ins Ziel zu kommen, sondern nur zwei Sekunden. Wir müssen den Druck auf Red Bull Racing erhöhen – und dann zur Stelle sein, wenn sie einen Fehler machen.»

Für das GP-Wochenende von Kanada hatte Aston Martin ein umfassendes Evo-Paket mitgebracht. Am Rennwagen des Typs AMR23 waren zu entdecken: Aggressiver geformte Seitenkästen, mit einem tieferen und breiteren Kanal, anderer Unterboden, optimierte Motorverkleidung.



Alonso ist wie ein Hai, der Blut gerochen hat: «In Kanada waren wir an rohem Speed Red Bull Racing am nächsten.»



Der 41-jährige Asturier sprüht vor Tatendrang und streut seiner Mannschaft Rosen: «Nie zuvor in meiner Karriere habe ich so viel Vertrauen in ein Formel-1-Projekt gespürt.»



«Ich weiss, dass noch mehr Potenzial im Auto steckt, und das wollen wir erschliessen. Dann kann ich aus eigener Kraft Rennen gewinnen.»



Aston Martin-Teamchef Mike Krack: «Wir wollen die Lücke zu Leader Red Bull Racing weiter verringern.»



Das soll mit den nächsten Verbesserungen am AMR23 passieren. Die zielen vor allem darauf, das DRS (drag reduction system, also den verstellbaren Heckflügel) so zu optimieren, dass der Wagen bei flachgestelltem Flügel markant schneller wird – eine der Stärken des Autos von Red Bull Racing.



Tom McCullough, bei Aston Martin für die Fahrzeugentwicklung zuständig, bestätigt: «Wir haben festgestellt, dass der RBR-Renner mehr Tempo zulegt als die gegnerischen Autos, wenn das obere Heckflügel-Element flachgestellt wird. Das wollen wir ebenfalls erreichen.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2