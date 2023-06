Mercedes: Freude an Jagd auf Red Bull Racing

Dass Red Bull Racing derzeit den Ton angibt, ärgert das Mercedes-Team, wie Technikchef James Allison zugibt. Die Aufholjagd macht aber auch Spass, sagt der Brite, und lobt die Konkurrenz.

Acht Rennen haben die Formel-1-Stars in diesem Jahr bisher bestritten, und acht Mal stand ein Red Bull Racing-Pilot auf dem höchsten Podesttreppchen. Beim Saisonauftakt in Bahrain, in Australien, Miami, Monaco, Spanien und Kanada kam Titelverteidiger Max Verstappen als Erster über die Ziellinie, die GP in Saudi-Arabien und Baku entschied sein Teamkollege Sergio Pérez für sich.

Erster WM-Verfolger des WM-Duos ist Fernando Alonso, der den dritten Zwischenrang in der Gesamtwertung belegt. Erst dahinter folgt mit Lewis Hamilton der erste Mercedes-Pilot, dessen Stallgefährte George Russell folgt hinter Ferrari-Pilot Carlos Sainz auf dem sechsten Platz. Das liegt am schwachen Saisonstart, den das Werksteam der Sternmarke hinnehmen musste.

Seit der Einführung des umfangreichen Upgrades mit den neuen Seitenkästen zeigt die Leistungskurve aber in die richtige Richtung. In Spanien standen beide Mercedes-Piloten mit Verstappen auf dem Treppchen. Das jüngste Kräftemessen beendete Hamilton als Dritter, während Russell einen bitteren Ausfall hinnehmen musste.

Das Team von Toto Wolff bleibt topmotiviert, den Anschluss an die Spitze wiederzufinden, wie James Allison in Montreal betonte. Der Technikchef der früheren Dauersieger sagte mit Blick auf das aktuelle Kräfteverhältnis: «Natürlich ärgern wir uns alle ein bisschen darüber.» Gleichzeitig stellte er klar: «Diese Unzufriedenheit wird etwas gemildert durch die Tatsache, dass es auf eine eigene Art und Weise aufregend ist, sich zurückzukämpfen und das Auto jede Woche weiter zu verbessern.»

Über die starken Spitzenreiter sagt der Ingenieur: «Sie sind nicht von Gottes Gnaden an die Spitze gekommen, sondern sie haben es sich verdient, weil sie wirklich gut gearbeitet haben. Wenn wir einen ebenso guten oder besseren Job machen können, sind wir auch wieder vorne dabei.» Und dieser Gedanke sei erheiternd, beteuerte der Brite.

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2