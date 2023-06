Österreich-GP im Live-Ticker: Sprint-König Verstappen

​Am kommenden Wochenende wird im Rahmen des Grossen Preises von Österreich wieder nach dem Sprint-Format gefahren. Verblüffend: Ferrari hat noch keinen einzigen Formel-1-Sprint gewinnen können!

Zum zweiten Mal nach 2022 findet das GP-Wochenende von Österreich auf dem Red Bull Ring im Sprint-Format statt. Die Fans in Spielberg geniessen also am Freitag ein erstes freies Training, am Nachmittag geht es bereits in die Qualifikation für den Grand Prix vom Sonntag.

Der Samstag, und das ist in der Saison 2023 anders als zuvor, steht dann ganz im Zeichen des Sprints: mit einer Quali für das kurze Rennen und dann dem Mini-GP über einen Drittel der Distanz des WM-Laufs. Am Sonntag folgt wie gewohnt der Grosse Preis. Dies alles wird es 2023 gleich sechs Mal geben: in Baku, Spielberg, Spa-Francorchamps, Doha, Austin sowie Interlagos.

Verblüffend: Bislang wurden sieben Sprints gefahren, kein einziges Mal gab es einen Sieg von Ferrari. Vier Mal triumphierten Fahrer von Red Bull Racing, drei Mal von Mercedes. Mit drei Siegen ist Max Verstappen der bislang erfolgreichste Sprinter.

Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing



Wie sich das am kommenden Wochenende entwickelt, darüber halten wir Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden. Natürlich zeigen wir hier auch, wie die Kollegen von ORF, ServusTV, Sky und SRF aus der Steiermark berichten.





Österreich-GP im Fernsehen

Freitag, 30. Juni

07.00 Sky Sport F1 – Top 10: Best Starts 2022

09.45 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

10.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda in Estoril 1984

13.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2023

13.00 ORF 1 – Formel-1-News

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

14.40 ORF 1 – Spielberg live

15.40 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda in Estoril 1984

16.30 ORF 1 – Formel-1-News

16.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying (für GP)

16.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying (für GP)

16.55 SRF info – Beginn Berichterstattung Qualifying (für GP)

17.00 Qualifying für GP

18.10 ORF 1 – Analyse des Qualifyings

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

21.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

21.45 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Samstag, 1. Juli

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.30 Sky Sport F1 – Grosser Preis von Österreich 2022

09.45 ORF 1 – Spielberg live

11.25 ORF 1 – Formel-1-News

11.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

11.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

12.00 Sprint-Qualifying

12.55 ORF 1 – Jochen Rindt: Der Weltmeister aus Graz

13.15 Sky Sport F1 – Biggest F1 Stories of 2022

14.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2023

14.45 ORF 1 – Spielberg historisch

15.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2023

15.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2023

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

16.00 ORF 1 – Formel-1-News

16.10 ORF 1 – Sprint Startgrid

16.15 SRF info – Beginn Berichterstattung Sprint

16.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint

16.30 Sprint

17.10 ORF 1 – Analyse Sprint

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

18.00 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

19.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

19.35 ServusTV – Sprint Highlights

20.15 ORF 1 – Rush: Alles für den Sieg



Sonntag, 2. Juli

08.10 ORF 1 – Spielberg live

09.25 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: The 2022 Season

11.10 Sky Sport F1 – Top 10: Battles of the hybrid era

11.10 ORF 1 – Spielberg live

12.25 Sky Sport F1 – Legends of F1: Niki Lauda

12.25 ORF 1 – Legendenparade

12.50 ORF 1 – Fahrerparade

13.20 ORF 1 – Formel-1-News

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.20 ORF 1 – Countdown zum Rennen

14.30 SRF 2 – Vorberichte zum Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis von Österreich

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF 1 – Motorhome

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.35 ServusTV – Grand Prix Highlights

22.00 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

22.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor



WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2