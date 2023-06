Lewis Hamilton (Mercedes): «Das wäre der Hammer»

​Mercedes wird stärker: Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton stand zuletzt zwei Mal auf dem Siegerpodest, als Zweiter in Spanien, als Dritter in Kanada. So soll es auf dem Red Bull Ring weitergehen.

In Kanada hat sich bestätigt, was sich in Spanien angedeutet hatte: Die jüngsten Verbesserungen am Mercedes W14 von Lewis Hamilton und George Russell bewähren sich, der Mercedes-Stern erlangt langsam den früheren Glanz zurück.

Mit Beginn der Turbohybrik-Ära Anfang 2014 flogen Lewis Hamilton, Nico Rosberg und Valtteri Bottas von Sieg zu Sieg, acht Siege im Konstrukteurs-Pokal in Folge, Formel-1-Rekord.

Aber dann kam die Erfolgsmaschine ins Stocken, Mercedes muss seit dem Schritt in die neue Flügelauto-Epoche hartes Brot essen. 2022 konnte Mercedes nur ein Rennen gewinnen (George Russell in Brasilien), 2023 ist Mercedes sieglos, Lewis Hamilton wartet seit Saudi-Arabien 2021 auf den 104. GP-Sieg.

«Wir haben mehr Abtrieb, aber komplett anders fühlt sich der Wagen nicht an», sagt Hamilton über die Verbesserungen an seinem Rennwagen. «Wir machen Fortschritte, gewiss, aber wir wissen auch – das ist noch nicht der Wagen, mit welchem wir Red Bull Racing ein Bein stellen.»

«Ich bin froh, dass wir zuletzt wieder besser mitmischen können. Und klar hoffen wir, dass wir mit weiteren Optimierungen auf den Stand von 2021 kommen und so gute Rennen wie damals zeigen können. Wenn Max Verstappen im Red Bull Racing, Fernando Alonso im Aston Martin und wir auf Augenhöhe kämpfen könnten, das wäre doch der Hammer!»

Wie konkurrenzfähig wird Mercedes auf dem Red Bull Ring sein? Lewis auf diese Frage von SPEEDWEEK.com: «Die Pistenoberfläche ist vergleichbar mit jener von Barcelona, also hoffe ich natürlich, wir sind ungefähr ähnlich gut bei der Musik. Ich sehe Red Bull Racing vorne, dahinter sollte es so spannend werden wie in Kanada. Ich sehe uns also bei Aston Martin und Ferrari.»



Welchen Teil der Rennstrecke in der Steiermark mag Lewis am meisten? «Den mittleren. Die Passage der Kurven 4 bis 7 hat einen so schönen Fluss. Ich mag diese Bahn und wünschte mir, sie wäre länger.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2