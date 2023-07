Sergio Pérez (3.): «Wovon redet Sainz überhaupt?»

​Grand Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring bei Spielberg: Sergio Pérez fährt in der Steiermark von Startplatz 15 auf den tollen dritten Platz. Der Red Bull Racing-Fahrer wundert sich danach über Carlos Sainz.

Zum 31. Mal in seiner GP-Karriere darf Sergio Pérez aufs Siegerpodest: Platz 3 beim Grossen Preis von Österreich. Selbstverständlich war das auch mit dem pfeilschnellen Red Bull Racing-Rennwagen nicht – denn nach verpatzter Qualifikation hatte Pérez vom 15. Startplatz losfahren müssen!

Der WM-Dritte von 2022 hat auf dem Red Bull Ring ein starkes Rennen gezeigt, aber die Miene des 33-jährigen Mexikaners sagte nach dem Rennen alles: «Ich bin wirklich fix und fertig. Ich habe das ganze Wochenende mit einer Erkältung gekämpft, jede Nacht im Fieber das Bett verschwitzt, es war ein schwieriges Rennen.»

Der RBR-Fahrer blickt so auf seinen Grand Prix zurück: «Endlich hat alles geklappt. Wir hatten von der ersten Runde an guten Speed, und ich konnte wie erhofft vorrücken. Ich konnte an diesem Wochenende mein Auto besser abstimmen als in den Rennen zuvor, und das erklärt, wieso es heute besser gelaufen ist.»

Das vielleicht beste Duell des Rennens: Ferrari-Pilot Carlos Sainz gegen Red Bull Racing-Fahrer Sergio Pérez. Das war Formel-1-Fahren auf höchstem Niveau – wie sich der Eine den Gegner zurechtlegte, wie sich der Andere dagegen wehrte oder nach einem Überholmanöver umgehend konterte, das war ein Leckerbissen, die Fans hielt es nicht mehr auf den Sitzen.



Am Funk jammerte der Spanier Sainz mehrfach darüber, Sergio habe ihn eingeschüchtert. Pérez war am Funk auch nicht faul und maulte, Sainz habe seinen Wagen in der Bremszone fragwürdig positioniert.



«Checo» beginnt zu lachen, als er auf die Aussagen von Sainz angesprochen wird: «Das ist mir nach dem Rennen erzählt worden, aber mal ehrlich – wovon redet Carlos überhaupt? Was soll das mit diesem Gerede vom Einschüchtern? Ich verstehe es nicht.»



Hatte Pérez den Eindruck, dass er gegen Sainz besonders aggressiv gefahren ist? «Nö, eigentlich nicht. Ich finde, wir hatten einen zünftigen Kampf. Er war vor allem aus Kurve 3 heraus sehr stark, mit guter Traktion. Einmal habe ich mich danach an die Innenseite für Kurve 4 gesetzt, um ihn auszubremsen, aber auf einmal stand da der Haas von Magnussen, also musste ich vom Gas. Ich brauchte ein wenig länger als erhofft, um Sainz zu überholen, aber letztlich ist alles gut gegangen.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:38,360 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,377 sec

05. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,196 sec

08. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +57,667 sec

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +69,767 sec

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden





WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 129

04. Hamilton 108

05. Sainz 86

06. Leclerc 72

07. Russell 70

08. Stroll 43

09. Ocon 31

10. Norris 22

11. Gasly 17

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 172

04. Ferrari 158

05. Alpine 48

06. McLaren 27

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2