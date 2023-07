Red Bull Racing gewinnt alles: «Können wir? Ja!»

Red Bull Racing hat in dieser Saison der Formel 1 bislang alles gewonnen. Schafft der Rennstall 2023 einen Durchmarsch? Klar ist: Es warten Hindernisse.

Die bisherigen neun Saisonrennen gingen alle an Red Bull Racing. Es sind sogar zehn Siege in Folge, rechnet man das WM-Finale von Abu Dhabi 2023 mit ein. Und von den 20 letzten WM-Läufen hat RBR inzwischen 19 gewonnen! Nur George Russell schob sich mit seinem Sieg in Brasilien 2022 dazwischen.

Doch inzwischen ist die RBR-Dominanz so erdrückend, dass die Konkurrenz kaum eine Chance hat, unter normalen Umständen Champion Max Verstappen nachhaltig unter Druck zu setzen.

13 WM-Läufe stehen in diesem Jahr noch an. Kann Red Bull Racing möglicherweise sogar alle Rennen in dieser Saison gewinnen?

«Wir sind dankbar für jeden einzelnen Sieg, den wir haben. Das ist unser bester Lauf seit Sebastian Vettel 2013, wo wir in einer Saison neun Siege in Folge geholt haben. Wir wollen diese Strähne solange wir können aufrecht halten, aber wie lange, das wird nur die Zeit zeigen», sagte Teamchef Christian Horner.

«Können wir? Ja», sagte er. «Werden wir? Wer weiß.»

Denn: «Wer weiß, welche Hindernisse jetzt in Silverstone lauern. Wir haben im vergangenen Jahr gesehen, was da passieren kann.» Da fing sich Verstappen ein Trümmerteil eines AlphaTauri ein und wurde nur Siebter.

«Es sind Kleinigkeiten», warnte Horner. «Das Team arbeitet auf einem unglaublichen Niveau, aber es braucht nur ein bisschen Wetter, ein wenig Pech oder einen Reifenschaden und die Dinge können sich schnell ändern.»

Hinzu kommt: Die Bilanz für Red Bull Racing beim Großbritannien-GP ist mau, der letzte Sieg gelang 2012, Verstappen konnte den GP noch gar nicht gewinnen.

Ausnahme: Der Große Preis des 70-jährigen Jubiläums der Formel 1, der 2020 als zweiter Lauf neben dem Großbritannien-GP in Silverstone ausgetragen wurde. Diesen Lauf konnte der Niederländer gewinnen.

«Es ist ein großes Rennen für uns im Kalender», sagte Horner, der seine Mannschaft aber gerüstet sieht: «Ich denke, wir arbeiten auf dem höchsten Niveau, das dieses Team in seiner 19-jährigen Geschichte je gesehen hat. Es ist eine glückliche Zeit für das Team, und wie ich schon sagte, die Frage ist, wie lange wir das durchhalten können.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:33,607 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,377 sec

07. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,196 sec

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,667 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +1:19,767

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden

WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 131

04. Hamilton 106

05. Sainz 82

06. Leclerc 72

07. Russell 72

08. Stroll 44

09. Ocon 31

10. Norris 24

11. Gasly 16

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 175

04. Ferrari 154

05. Alpine 47

06. McLaren 29

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2