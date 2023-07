Toto Wolff (Mercedes): «Können optimistisch sein»

Für das Heimrennen von Lewis Hamilton und George Russell in Silverstone hat das Mercedes-Team neue Teile im Gepäck. Teamchef Toto Wolff ist zuversichtlich, sagt aber auch: «Wir wollen nicht voreilig sein.»

Im GP auf dem Red Bull Ring mussten sich die beiden Mercedes-Piloten George Russell und Lewis Hamilton mit den Plätzen 7 und 8 begnügen. Das Werksteam der Sternmarke reiste mit 11 Punkten aus Spielberg ab, da Russell dank des achten Platzes im Sprint noch einen weiten Punkt einfahren konnte (Hamilton ging als Zehnter leer aus).

Toto Wolff erklärt rückblickend: «Wir haben eine Handvoll Punkte geholt, aber wir hatten nicht das Tempo für viel mehr. Das Feld liegt hinter Red Bull Racing unglaublich eng zusammen und es kommt an jedem Wochenende zu Schwankungen. Das liegt einerseits an der Strecke, andererseits auch am Upgrade-Zyklus im gesamten Feld. In Spielberg sind wir auf der falschen Seite dieser Gleichung gelandet, aber wir haben die Chance, sofort wieder zurückzuschlagen.»

«Das Team hat hart daran gearbeitet, unsere Performance zu analysieren und die entsprechenden Lehren daraus zu ziehen. Wir haben das Ergebnis mit Fassung getragen und werden versuchen, den Schwung, den wir in den vergangenen Rennen aufgebaut haben, wieder aufzunehmen», verspricht der Teamchef.

Für das anstehende Heimspiel in Grossbritannien, hat die Mannschaft aus Brackley und Brixworth ein Upgrade-Paket geschnürt. «Dank der nächsten Upgrades und Experimente, die in Silverstone anstehen, können wir optimistisch sein. Dennoch wollen wir nicht voreilig sein. Wir konzentrieren uns darauf, die bestmögliche Performance aus dem Auto herauszuholen, und werden an diesem Wochenende sehen, wo wir stehen», betont Wolff.

Und zum Rennen sagt der Wiener: «Der Grossbritannien-GP ist einer der Höhepunkte der Saison. Die Atmosphäre ist einzigartig und die Unterstützung durch die Fans ist wirklich unglaublich. Es ist auch unser Heimrennen, denn die Strecke liegt in unmittelbarer Nähe zu den Werken in Brackley und Brixworth.»

«Uns erwartet in Silverstone ein schnelles und flüssiges Streckenlayout, das für tolles Racing sorgt. Hoffentlich können wir eine gute Leistung zeigen und eine gute Show abliefern», fügt Wolff an.



Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:33,607 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,377 sec

07. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,196 sec

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,667 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +1:19,767

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden





WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 131

04. Hamilton 106

05. Sainz 82

06. Leclerc 72

07. Russell 72

08. Stroll 44

09. Ocon 31

10. Norris 24

11. Gasly 16

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 175

04. Ferrari 154

05. Alpine 47

06. McLaren 29

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2