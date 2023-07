Silverstone: FP2 ohne Leclerc, Max Verstappen vorn

Max Verstappen war auch im zweiten Training in Silverstone der Schnellste

Das zweite freie Training auf dem Silverstone Circuit fand ohne Ferrari-Star Charles Leclerc statt. Formel-1-Champion Max Verstappen drehte die schnellste Runde, Leclercs Teamkollege Carlos Sainz war Zweitschnellster.

Das zweite freie Training begann mit einer Verspätung von 5 Minuten, weil die Reparaturarbeiten an der Streckenbegrenzung nach dem Formel-2-Qualifying etwas andauernden. Die Formel-1-Stars durften dennoch eine ganze Stunde auf die Bahn, wie die Rennleitung mitteilte.

Sobald die Ampel am Ende der Boxengasse auf Grün sprang, füllte sich die Strecke. Einzig Charles Leclerc rückte nicht aus. Ein Problem mit der Elektronik an seinem Ferrari liess ihn in der Box der Roten ausharren. Die Konkurrenz gab Gas und WM-Leader Max Verstappen, der bereits im ersten Training die Bestzeit aufgestellt hatte, gab auch bald das Tempo vor.

Nach der ersten Viertelstunde führte aber dessen Red Bull Racing-Teamkollege Sergio Pérez die Zeitenliste mit 1:29,451 min an. Der Mexikaner wurde bald von Carlos Sainz an der Spitze abgelöst. Der Ferrari-Pilot schaffte die 5,891 km lange Runde in 1:29,083 min.

Für seinen Stallgefährten lief es deutlich schlechter, er musste auch 20 Minuten nach dem Start der Session warten, mittlerweile hatten die Mechaniker in der Ferrari-Box die Motor-Abdeckung abgeschraubt. Sehr viel besser erging es Verstappen, der sich 38 Minuten vor dem Ende der Session auf den weichen Reifen wieder an die Spitze setzte. Seine neue Messlatte von 1:28,078 min fiel eine Sekunde schneller aus als die vorherige Bestzeit von Sainz.

Der Spanier reagierte noch einmal und verkürzte seinen Rückstand auf die neue Bestmarke auf 0,022 sec. Mit ganz anderen Sorgen kämpften die beiden Aston Martin-Piloten. Fernando Alonso wurde angewiesen, langsamer zu fahren, weil ein Problem links vorne ausgemacht wurde. Das Team vermutete, dass der Spanier über ein Trümmerteil gefahren war. Alonsos Teamkollege Lance Stroll musste hingegen die Box ansteuern, weil sein linker Rückspiegel bei voller Fahrt brach.

Zur Halbzeit lautete die Top-10-Reihenfolge: Verstappen vor Sainz, Alex Albon, Pérez, Logan Sargeant, Stroll, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly, Oscar Piastri und Alonso. Die Abstände zwischen den Top-4 fielen gering aus, nur drei Zehntel trennten Verstappen von seinem Teamkollegen auf dem vierten Platz.

Die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell hatten deutlich mehr Mühe, beide kämpften mit dem fehlenden Grip und Russell klagte 10 Minuten vor dem Ende der Session: «Ich rutsche hier überall rum.» Der junge Brite musste sich mit dem zwölften Platz begnügen, während Hamilton die 15. Position belegte. Immerhin fiel das Renntempo der Sternfahrer besser aus.

Die Bestzeit sicherte sich Verstappen, der die jüngsten fünf Grands Prix für sich entschieden hat. Sainz kam bis auf 22 Tausendstel an die Bestzeit des Red Bull Racing-Stars heran. Einen späten Reifenschaden am rechten Vorderreifen erlitt Nyck De Vries, der die Session auf Platz 19 beendete.

2. Training, Silverstone

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,078 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,022 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,218

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,264

05. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,688

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,788

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,802

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,811

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,848

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,056

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,147

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,160

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,164

14. Lando Norris (GB), McLaren, +1,182

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,205

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,300

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,361

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,405

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1,493

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari, keine Zeit

1. Training, Silverstone

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,600 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,448 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,489

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,668

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,680

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,719

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,757

08. Lando Norris (GB), McLaren, +0,841

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,871

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,058

11. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1,091

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,168

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,228

14. George Russell (GB), Mercedes, +1,274

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,490

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,492

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,524

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,721

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,785

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,991