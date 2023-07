Keine Heizdecken ab 2024? Entscheidung am 31. Juli

Daniel Ricciardo drehte beim Reifentest in Silverstone 110 Runden

Beim Reifentest in Silverstone durften Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Alex Albon, Pietro Fittipaldi und Logan Sargeant die 2024er-Reifen testen. Die sechs GP-Stars legten mehr als 3000 km zurück.

Nach dem GP in Silverstone stand am 11. und 12. Juli der Pirelli-Reifentest auf dem Programm, bei dem gleich drei Teams und sechs Fahrer teilnahmen. Der Test dient der Entwicklung der 2024er-Reifen, die nicht mehr mittels Heizdecken aufgewärmt werden sollen. Doch die wechselhaften Wetterbedingungen sorgten für eine Planänderung: Neben den verschiedenen Slick-Mischungen wurden auch die Intermediates für das nächste Jahr ausprobiert.

Am ersten Testtag war neben den Stammfahrern Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen und Alex Albon auch Daniel Ricciardo im Einsatz, der als Reservist von Red Bull Racing in die Saison gestartet war. Der Australier drehte 110 Runden und war mit 1:27,415 min der Schnellste.

Gleich nach seinem Einsatz wurde Ricciardo in ein Stammcockpit befördert, er darf den Platz von Nyck De Vries im AlphaTauri Team übernehmen, weil der Niederländer unter den Erwartungen geblieben war. Ricciardo, der gleich beim nächsten Rennen in Ungarn in der Startaufstellung stehen wird, erklärte voller Freude: «Ich bin begeistert, wieder mit der Red Bull-Familie auf die Strecke zu gehen!»

Den zweiten Testtag bestritten Pietro Fittipaldi und Logan Sargeant, der Brasilianer aus dem Haas-Fahrerkader drehte 124 Runden, während der Amerikaner im Williams-Renner 104 Mal um den Silverstone Circuit fuhr. Beim zweitägigen Test wurden von den sechs Teilnehmern mehr als 3000 Kilometer zurückgelegt.

Pirelli-Motorsportdirektor Mario Isola sprach von zwei intensiven Testtagen und erklärte: «Das wechselhafte Wetter hat die Arbeit speziell am ersten Tag erschwert, da die Bedingungen nicht so konstant waren, wie wir es uns gewünscht hätten. Aber wir haben versucht, das Beste aus der verfügbaren Streckenzeit zu machen, indem wir etwa die neuen Intermediate-Reifen getestet haben.»

«Jetzt kommt der wichtigste Teil der Arbeit, die Analyse der Daten über die nicht vorgewärmten Mischungen, die mit den Daten aus den vorherigen Tests verglichen werden. Auf der Grundlage dieser Daten wird die Formel-1-Kommission, der die FIA, die Formel 1 und die zehn WM-Rennställe angehören, am 31. Juli entscheiden müssen, ob die Slick-Reifen, die nicht vorgewärmt werden, ab 2024 eingeführt werden sollen», fügte der Italiener an.

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motor

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulik

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2