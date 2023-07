Sergio Pérez: «Nur Red Bull Racing kann das»

​Sergio Pérez begeisterte beim Showrun in Madrid die Massen

Seit Jahren bemüht sich Madrid um eine Formel-1-Rückkehr. Einen Vorgeschmack auf das mögliche Comeback der Königsklasse lieferte an diesem Wochenende Sergio Pérez im Rahmen eines Showruns.

Dass sich Madrid ein Comeback der GP-Helden in der Hauptstadt wünscht, ist seit Jahren immer wieder ein Thema, die jüngsten Pläne sehen eine Strecke auf dem IFEMA-Messegelände vor. Und ein Mangel an Formel-1-Begeisterung existiert nicht, wie der jüngste Showrun von Red Bull in der spanischen Metropole zeigt.

Am gestrigen Samstag liess unter anderem auch Sergio Pérez auf dem Paseo de Recoletos im Stadtteil Cibeles die Reifen des RB7 rauchen und das Spektakel wurde von vielen Fans frenetisch bejubelt. «Die Leute sind happy, sie geniessen diese Roadshow», freute sich der Mexikaner, der drei Mal ausrückte – seine letzte Demofahrt unternahm er spätabends gegen 23 Uhr im Scheinwerferlicht. «Es ist grossartig und nur Red Bull Racing kann das», fügte der aktuelle WM-Zweite an.

Natürlich wurde der Red Bull Racing-Star auch auf seine aktuelle Situation in der WM angesprochen. Und Pérez erklärte, als er nach seinen Zielen für die restliche Saison gefragt wurde: «Ich will meine Saison wieder auf Kurs bringen. Der WM-Titel rückt immer weiter weg, zunächst konzentriere ich mich also erst einmal darauf, wieder Siege einzufahren.»

«Vor der Sommerpause will ich noch so viele WM-Punkte wie möglich holen», betonte der 33-Jährige aus Guadalajara. «Denn es stehen noch zwei wichtige Rennen an», ergänzte Pérez, der nach dem jüngsten Kräftemessen in Silverstone 99 Punkte hinter seinem Teamkollegen Max Verstappen liegt.