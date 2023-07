Toto Wolff: «Erste Jahreshälfte war ein Auf und Ab»

Vor dem Formel-1-Rennwochenende in Ungarn zeigt sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff vorsichtig optimistisch. Der Wiener verweist auf die letztjährigen Erfolge des Teams auf dem Hungaroring.

Für Mercedes-Pilot Lewis Hamilton ist der Hungaroring, auf dem die Formel-1-Stars in dieser Woche ihr elftes Kräftemessen der Saison austragen werden, ein besonders gutes Pflaster. Bereits 2007, in seinem ersten GP-Jahr mit dem McLaren-Team, konnte er den GP auf dem ungarischen Rundkurs für sich entscheiden.

Auch seinen ersten Rennsieg mit dem Mercedes-Team fuhr der 103-fache GP-Sieger 2013 dort ein – es war bereits der vierte Ungarn-GP-Sieg des siebenfachen Weltmeisters. In den folgenden Jahren fuhr er vier weitere Siege auf der Strecke vor den Toren von Budapest ein. Im vergangenen Jahr stand er als Zweit4er auf dem Treppchen.

Hamiltons Mercedes-Teamkollege George Russell verbindet auch gute Erinnerungen mit dem Hungaroring, die allerdings nicht so weit zurückliegen. 2022 fuhr der 25-Jährige dort seine erste Pole ein, das Rennen beendete der junge Brite als Dritter. Entsprechend zuversichtlich blickt Toto Wolff auf das anstehende Kräftemessen.

Der Mercedes-Teamchef sagt: «Wir haben gute Erinnerungen an Ungarn aus dem vergangenen Jahr, als George seine erste Pole-Position in der Formel 1 eingefahren hat und das Team mit beiden Fahrern auf dem Podium stand. Bei diesem Rennen ist es auch zehn Jahre her, dass Lewis seinen ersten Sieg mit uns errungen hat. es ist also eine Strecke voller guter Erinnerungen für uns.»

Grund zur Hoffnung auf ein gutes Resultat gibt auch das Ergebnis beim vergangenen Heimspiel auf dem Silverstone Circuit, das Hamilton als Dritter beendete, Russell kam als Fünfter ins Ziel. «In Silverstone haben wir mehr Punkte als unsere engsten Konkurrenten geholt. Wir haben am Renntag gut gearbeitet, konnten auf das Podest fahren und unseren Vorsprung als WM-Zweiter ausbauen», fasst Wolff zusammen.

Gleichzeitig mahnt der Wiener aber auch: «Allerdings schwankt das Kräfteverhältnis fast jedes Wochenende. Wir müssen weiter mehr Performance finden, wenn wir die Lücke zur Spitze schliessen und um Siege kämpfen wollen. Mehrere Teams haben in letzter Zeit grosse Fortschritte erzielt. Das hat einige in den Kampf mit uns gebracht, insbesondere McLaren.» Doch dies sei eine Motivation für die Mercedes-Truppe, selbst grosse Zeitgewinne zu verbuchen, betont er.

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motor

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulik

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2