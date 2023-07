Toto Wolff (Mercedes): «Können stolz auf uns sein»

Im Abschlusstraining zum Ungarn-GP erlebte Mercedes-Teamchef Toto Wolff ein Wechselbad der Gefühle. Erst schied George Russell im ersten Quali-Segment aus, später schnappte sich Lewis Hamilton die Pole.

Damit hatte Mercedes nicht gerechnet: Für George Russell endete das Qualifying auf dem Hungaroring schon nach 18 Minuten, der 25-jährige Brite hatte im Gewusel in der letzten Kurve vor dem Start der letzten schnellen Runde das Nachsehen und kam nicht über Platz 18 hinaus. Sein Teamkollege Lewis Hamilton kam weiter und schaffte es ma Ende mit drei Tausendstelsekunden Vorsprung auf Max Verstappen auf die Pole-Position.

Beide Ergebnisse kamen überraschend, und Toto Wolff erklärte in seiner Presserunde nach der Zeitenjagd: «Im Q1 gab es am Ende für alle ein bisschen Chaos. Wir haben George spät zum letzten Versuch rausgeschickt und er war dann auf der falschen Position, als sich alles etwas staute in der letzten Kurve. Er wurde von einigen Autos überholt, das hat ihn dann in eine schlechte Position versetzt.»

«Es ist schade, denn wir hatten heute ein Gesamtpaket, das konkurrenzfähig war. Lewis hat sich die Pole gesichert und wir können stolz auf uns sein», fügte der Teamchef des Werksteams mit Blick auf den siebenfachen Weltmeister an. Gleichzeitig warnte er: «Wir sollten uns aber nichts vormachen, Red Bull Racing war im Renntrimm am Freitag und auch heute im dritten Training in einer eigenen Liga unterwegs.»

«Wir sollten also den Tag nicht vor dem Abend loben, auch McLaren war sehr stark unterwegs, und wir müssen einfach unser Bestes geben. Ich bin mir sicher, dass wir beim Start gutes Racing sehen werden, denn beide Piloten, die aus der ersten Reihe ins Rennen gehen, werden sicherlich alles geben», fügte der Wiener an

Qualifying, Budapest

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,609 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,612

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,694

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,905

05. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:16,971

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,992

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:17,034

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,035

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,045

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,186

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,703

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,841

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:18,002

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,144

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,217

16. Alex Albon (T), Williams, 1:18,917

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:18,919

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,027

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,206

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,248