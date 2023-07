Toto Wolff (Mercedes): «Waren weit vom Ziel entfernt»

Nachdem Lewis Hamilton am Samstag im Qualifying die Pole zum Ungarn-GP erobert hatte, warnte Teamchef Toto Wolff vor zu hohen Erwartungen. Tatsächlich landete kein Mercedes-Pilot auf dem Podest.

Dass der Formel-1-Renner von Mercedes mit wenig Sprit an Bord flott unterwegs war, hat Lewis Hamilton am Samstag mit der Eroberung der Pole bewiesen. Der siebenfache Champion blieb am Ende drei Tausendstel schneller als Max Verstappen und hatte damit tags darauf die beste Ausgangslage im Rennen.

Doch schon beim Start fiel Hamilton zurück und in der Folge fehlte ihm das Tempo, um die verlorenen Positionen zurückzugewinnen. Gegen Ende des Rennens wurde er zwar wieder schneller – auch weil sein Auto immer leichter wurde. Am Ende musste er sich aber mit dem vierten Platz begnügen. Sein Teamkollege George Russell, der nach dem enttäuschenden Q1-Aus von Startplatz 18 ins Rennen starten musste, kam als Siebter über die Ziellinie und rückte wegen der Zeitstrafe von Charles Leclerc noch um eine Position nach vorne.

Für Teamchef Toto Wolff war das nur ein schwacher Trost. Er erklärte: «Ich denke, wir hatten diesmal das zweitschnellste Auto, aber das hat sich nicht im Ergebnis niedergeschlagen. Wenn man sich das Rundenzeiten-Profil und Georges Fortschritte ansieht, war mehr möglich, aber wir haben es nicht genutzt. Das ist natürlich enttäuschend.»

«Im letzten Stint holte Lewis über 10 Sekunden auf die vor ihm liegenden Fahrer auf, und uns fehlten nur 1,5 Sekunden auf einen Podestplatz. Ich denke, wenn wir unser Rennen etwas anders gefahren wären, hätten wir das herausholen können. Jetzt müssen wir alles analysieren und sehen, was wir hätten tun können», analysierte der Wiener.

«Am Anfang des Jahres waren wir weit von einer Pole-Position entfernt, und wir haben begonnen, das Auto besser zu verstehen. Aber wir sind nicht hier, damit wir um den zweiten Platz kämpfen. Das Ziel ist es, an die Spitze zu kommen, und davon waren wir diesmal natürlich weit entfernt», sprach Wolff Klartext.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2