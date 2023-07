Christian Horner: «Das ist ein historischer Moment»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner freute sich nach dem Rennen auf dem Hungaroring nicht nur über den neunten Saisonsieg von Max Verstappen. Auch für Sergio Pérez war er voll des Lobes.

Für das elfte Rennen der Saison, das vor den Toren von Budapest ausgetragen wurde, hatten die Red Bull Racing-Stars Max Verstappen und Sergio «Checo» Pérez verschiedene Ausgangslagen. Der WM-Leader durfte als Zweitschnellster des Qualifyings aus der ersten Reihe losfahren, sein Teamkollege musste sich mit dem neunten Startplatz begnügen.

Die Ziellinie kreuzten die beiden Stallgefährten auf einem Podestplatz: Verstappen sicherte sich den siebten Sieg in Folge. Zum neunten Mal in diesem Jahr war er der Erste, der die schwarzweiss karierte Flagge sah. Pérez kam hinter Lando Norris als Dritter ins Ziel. Mit dem neuerlichen Sieg stellte Verstappen einen neuen Rekord für sein Team auf, das nun zum zwölften Mal in Folge gewann.

Teamchef Christian Horner freute sich: «Ich erinnere mich, wie ich als Junge Ayrton Senna und Alain Prost bei ihren Rennen mit McLaren-Honda sah, als sie elf Siege in Folge errangen. Ich wusste damals, was für eine unglaubliche Leistung das war. Der Gedanke, dass wir das übertroffen haben, ist ein Beweis für das aussergewöhnliche Talent und die Hingabe des Teams, sowohl auf der Rennstrecke hier in Budapest als auch im Werk in Milton Keynes.»

«Das ist ein historischer Moment, der uns viel bedeutet, und wir sehen ihn nicht als selbstverständlich an», betonte der Brite, der für seine beiden Schützlinge viele lobende Worte hatte. «Checo ist heute ein grossartiges Rennen gefahren. Er hat allen gezeigt, wozu er fähig ist, und ein Rennen wie dieses wird ihm viel Selbstvertrauen für den nächsten GP geben», erklärte er mit Blick auf den Mexikaner.

Und zum Sieger sagte Horner: «Max war wieder einmal phänomenal. Er ist mit sich und dem Auto im Reinen. Er hat volles Vertrauen in das Team. Was wir im Moment mit ihm erleben, ist ein Sportler auf dem Höhepunkt seines Könnens. Das ist wirklich aussergewöhnlich.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2