Live-Ticker Sprint-Quali Belgien: Reine Lotterie

Max Verstappen fuhr am 28. Juli Bestzeit auf dem Circuit de Spa-Francorchamps

​Qualifikation zum Sprintrennen von Belgien: Nicht einmal die belgischen Meteorologen können exakt sagen, wann und in welcher Intensität es über dem Circuit de Spa-Francorchamps regnen wird.

Das grosse Thema an diesem GP-Wochenende auf der belgischen Traditionsstrecke Circuit de Spa-Francorchamps – das Wetter. Am 28. Juli wurde das einzige freie Training vom Regen vermiest, in der Qualifikation trocknete die Bahn ab. Max Verstappen fuhr die schnellste Zeit, aber die Pole-Position erbt Ferrari-Fahrer Charles Leclerc; denn Red Bull Racing-Star Verstappen muss wegen eines Getriebewechsels um fünf Ränge zurück.

Wie das Wetter am 29. Juli wird, das wagen noch nicht einmal die belgischen Meteorologen im Detail vorherzusagen. Der langjährige GP-Fahrer Martin Brundle erklärt: «Francorchamps hat sein eigenes Mikro-Klima. Es kommt nicht selten vor, dass es über einem Pistenteil regnet und es in einem anderen trocken ist.»

Solche Bedingungen können ein Training oder Rennen leicht zur Lotterie machen, mit Favoriten, die eine Niete ziehen, mit Mittelfeldpiloten mit der Chance auf den Haupttreffer.

Die Prognose für den ganzen Samstag ist schlecht – mit Qualifikation für den Sprint ab 12.00 Uhr und mit dem 15 Runden langen Sprint ab 16.30 Uhr. Wir halten Sie hier im Live-Ticker auf dem Laufenden, wie sich die Action in den Ardennen entwickelt.