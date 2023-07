Belgien-GP im Fernsehen: Russell spricht von Absage

​Mercedes-Fahrer George Russell wurde bei der FIA-Blamage von Belgien 2021 Zweiter, damals im Williams. Nun sagt der Engländer: «Wenn die Verhältnisse wieder so schlimm sind, dann sagen wir den GP lieber ab.»

Vor zwei Jahren stolperte der Autosport-Weltverband in Belgien in eine Blamage: Es regnete den ganzen Tag, aus dem Rennstart um 15.00 Uhr wurde nichts, die Formationsrunde wurde in Fünfminutenschritten verschoben, und als das Feld vom Safety-Car mit Bernd Mayländer am Lenkrad endlich in die Sintflut hinausgeführt wurde, war nach wenigen Sekunden klar – so kann nicht gefahren werden. Also rote Flagge. Neue Pause.

Alle weiteren Versuche scheiterten, um 18.44 Uhr kam die Meldung – das Rennen wird nicht wieder aufgenommen. Am Ende blieben zwei Runden hinter dem Safety-Car, Max Verstappen wurde zum Sieger erklärt, der sensationelle zweite Platz des damaligen Williams-Fahrers George Russell bedeutete auch Rang 2 im Rennen.

Heute sagt Russell, angesichts einer besorgniserregenden Wetterprognose für den Rest des Wochenendes mit viel Regen: «Ich sage noch immer – die Entscheidung 2021 war richtig. Wenn ein Auto bei solchen Verhältnissen unterwegs ist, dann okay. Aber die Gischt von 20 Fahrzeugen ist einfach zu viel. Jeder von Platz 3 an kann so gut wie nichts mehr sehen.»

Russell, Direktor der Formel-1-Fahrervereinigung GPDA (Grand Prix Drivers’ Association): «Wenn die Verhältnisse wieder so schlimm sind, dann sagen wir den GP lieber ab. Das ist für keinen schön, aber wir können das Risiko eines schweren Unfalls nicht eingehen.»

Wie sich das alles entwickelt, darüber halten wir Sie ab 11.40 Uhr mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden, weiter unten finden Sie auch die wichtigsten Sendetermine von ServusTV, Sky, SRF und ORF.





Startaufstellung für Belgien-GP

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,988

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:47,045

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:47,087

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:47,152

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:47,365

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:46,168 *

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,669

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:47,805

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:47,843

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:48,841

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:53,148

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:53,671

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:54,694

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:56,372

15. Alex Albon (T), Williams, 2:00,314

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:54,160 **

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 2:00,832

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 2:01,535

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 2:02,159

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 2:03,166



* fünf Ränge zurück wegen Einbaus eines neuen Getriebes

** drei Ränge zurück wegen Blockierens von Leclerc in der Quali





