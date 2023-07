Carlos Sainz: «Jedes Mal eine ganz andere Strecke»

Ferrari-Star Carlos Sainz drehte im Qualifying zum Belgien-GP am Sonntag die fünftschnellste Runde. Der Spanier, der noch eine Position nach vorne rücken und aus der 2. Startreihe losfahren darf, war glücklich damit.

Eigentlich hätte das Qualifying-Ergebnis von Carlos Sainz auf dem Circuit de Spa-Francorchamps noch besser ausfallen können. Dies bewies sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc, der die zweitbeste Zeit der Session aufstellte. Doch für den Spanier lief es auf der letzten Runde nicht nach Wunsch, wie er hinterher berichtete.

«Das Qualifying war diesmal mit den ständig wechselnden Bedingungen eine echte Herausforderung», sagte Sainz nach der Zeitenjagd. «Jedes Mal, wenn ich rausfuhr, fand ich eine ganz andere Strecke vor. Ich kam super durch das Q1 und das Q2 doch auf meiner letzten Q3-Runde war ich nicht fehlerfrei», übte er sich in Selbstkritik.

«Ich hatte in den Kurven 8 und 9 eine echte Schrecksekunde, und die Szene kostete mich wohl einige Positionen», seufzte der Rennfahrer aus Madrid. «Aber insgesamt bin ich froh, dass ich bei diesen schwierigen Bedingungen durchs Qualifying gekommen bin und es in die Top-5 geschafft habe.»

Sainz, der das Rennen wegen der Getriebe-Strafe von Max Verstappen von Startplatz 4 aus der zweiten Reihe in Angriff nehmen darf, wollte keine Prognose für das Rennen am Sonntag abgeben. «Bei diesem Wetter ist alles möglich», winkte er auf die entsprechende Frage ab. «Wir hatten letztlich ein trockenes Qualifying, und im Trockenen haben wir keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Im Nassen war alles dabei, wir werden sehen, wie es sein wird. Am Samstag werden wir wieder gemischte Bedingungen haben, aber solange die Sicht gut ist, macht es Spass, unter diesen Bedingungen hier in Spa zu fahren.»

Startaufstellung, Francorchamps

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,988 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:47,045

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:47,087

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:47,152

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:47,365

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:46,168*

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,669

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:47,805

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:47,843

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:48,841

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:53,148

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:53,671

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:54,694

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:56,372

15. Alex Albon (T), Williams, 2:00,314

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:54,160**

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 2:00,832

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 2:01,535

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 2:02,159

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 2:03,166



* Rückversetzung um 5 Startplätze, Getriebewechsel

** Rückversetzung um 3 Startplätze, Behinderung Leclerc