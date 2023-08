Mercedes: Auch in 2. Saisonhälfte mit Upgrades

Das Mercedes-Team kämpfte in Belgien mit dem Bouncing, das den Formel-1-Ingenieuren bereits im vergangenen Jahr Kopfzerbrechen bereitet hatte. Nicht nur deshalb wird auch in der 2. Saisonhälfte eifrig weiterentwickelt.

Das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell hatte auf dem Circuit de Spa-Francorchamps mit einem bekannten Problem zu kämpfen: Das Bouncing bereitete beiden GP-Stars Sorgen, denn ihre Autos hüpften wieder, und Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff erklärte: «Beide Fahrer sagen, dass das Bouncing bereits beim Bremsen so massiv ist, dass die Reifen beim Einlenken überhitzen. Damit kannst du natürlich nicht schneller fahren.»

Und der siebenfache Weltmeister Hamilton klagte: «Das Heck ist unser grösstes Problem, und wir hatten an diesem Wochenende grosse Probleme mit dem Bouncing, so dass wir wieder das gleiche Sorgen wie im letzten Jahr hatten.»

Dennoch konnte das Duo in Belgien 24 Punkte sammeln und den Vorsprung des Mercedes-Teams in der Konstrukteurswertung auf das drittplatzierte Aston Martin Team auf 51 Punkte ausbauen. Auf Leader Red Bull Racing fehlen jedoch 256 WM-Zähler. Und angesichts der überlegenen Vorstellung von Titelverteidiger Max Verstappen ist auch schwer vorstellbar, dass die WM-Krone in diesem Jahr nicht an den zweifachen Champion und seine Mannschaft geht.

Dennoch soll auch in der zweiten Saisonhälfte mit Volldampf weiterentwickelt werden. Der leitende Mercedes-Techniker Mike Elliott sagt: «Wir müssen weiter Gas geben, denn wir wollen mehr über dieses Auto erfahren, um die Erkenntnisse im Winter in die Entwicklung des nächsten Autos einfliessen zu lassen. Ausserdem wollen wir den zweiten WM-Rang sichern, deshalb werden wir noch einige Upgrades ans Auto bringen.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3