Toto Wolff: «Es geht nicht nur um den Abtrieb»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff weiss, dass der W14, mit dem Lewis Hamilton und George Russell in diesem Jahr auf Punktejagd gehen, seine Tücken hat. Und der Wiener erklärt, was verbessert werden muss.

Die Formel-1-Stars haben mehr als die Hälfte der diesjährigen Grands Prix bestritten und nach zwölf Rennwochenenden ist klar: Max Verstappen und Red Bull Racing sind auch in dieser Saison das Mass aller Dinge. Der Niederländer führt die WM mit 125 Zählern Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sergio Pérez an. Das Punkte-Polster auf den drittplatzierten Fernando Alonso beträgt bereits 165 Zähler.

Auch in der Konstrukteurswertung ist die Überlegenheit deutlich zu erkennen. Red Bull Racing hat in den zwölf Rennen mit 503 Punkten mehr als doppelt so viele WM-Zähler gesammelt wie das Mercedes-Team, das mit 247 Punkten auf dem zweiten Platz liegt. Die Verantwortlichen im Werksteam der Sternmarke wissen denn auch, dass sie nachlegen müssen.

Toto Wolff betont in diesem Zusammenhang: «Wir müssen uns hauptsächlich darauf konzentrieren, unseren Fahrern ein Auto zu geben, das sich zuverlässiger verhält. Es geht nicht nur um den Abtrieb, sondern darum, dass sie wissen, dass ihr Auto sich stabil verhält, wenn sie in eine Kurve lenken, denn das tut es derzeit nicht.»

Dass seine Schützlinge geduldig auf eine Verbesserung des Fahrverhaltens ihres Dienstwagens warten, freut den Teamchef aus Wien. «Beide haben wirklich gute Arbeit geleistet und kommen gut mit den Stärken und Schwächen und dem Fahrverhalten des Autos klar. Sie beide sind stets bemüht, Wege zu finden, um die Leistung des gesamten Chassis zu verbessern.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3