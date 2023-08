Helmut Marko über Sergio Pérez: «Macht das sehr gut»

In Belgien sammelte Sergio Pérez mit Platz 1 im GP 18 WM-Punkte. Für seinen Auftritt auf dem Circuit de Spa-Francorchamps erntete der Mexikaner ein dickes Lob von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko.

Sergio Pérez hat auf der Traditionsstrecke in Belgien zwei sehr unterschiedliche Rennen erlebt. Im Sprint, den er von Startplatz 8 in Angriff genommen hatte, musste er einen Ausfall hinnehmen, nachdem er mit Lewis Hamilton zusammengeraten war. «Lewis fuhr mir einfach ins Auto und hat dabei meine ganze rechte Fahrzeug-Seite ruiniert. Deshalb habe ich im Grunde den ganzen Abtrieb eingebüsst», erklärte der Red Bull Racing-Pilot hinterher.

Im GP lief es deutlich besser, Pérez durfte von Position 2 aus der ersten Reihe losfahren und schaffte es, Ferrari-Pilot Charles Leclerc die Führung abspenstig zu machen. Gegen seinen Teamkollegen Max Verstappen, der wegen eines Getriebewechsels von Startplatz 6 losfahren musste, das Rennen aber trotzdem gewann, hatte er zwar keine Chance – der Niederländer kreuzte die Ziellinie mehr als 22 Sekunden vor ihm.

Mit dem zweiten Platz sammelte der 33-Jährige aus Guadalajara aber 18 wertvolle Punkte – und ein dickes Lob von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko. «Er war das ganze Wochenende sehr stark», sagte der Grazer bei den Kollegen von «Sky». «Wir wussten ja, dass er einer der Top-Fahrer ist. Und neben Max Verstappen schaut niemand gut aus.»

«Man muss das natürlich auch psychologisch verkraften, wenn du siehst, da ist einer, der in jeder Phase besser ist. Man tritt ja an, um zu gewinnen. Und gegen Max Verstappen geht das nicht. Aber Pérez erfüllt seine Aufgabe, und er macht das sehr gut. Platz 2 in der WM hat er gefestigt. Also das passt», lautete das Urteil des 80-jährigen Österreichers.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3