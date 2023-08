Toto Wolff (Mercedes). «Es wird ein intensiver Fight»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff blickt auf die ersten zwölf Rennen der Saison zurück und sagt, was für die nächsten Rennen im Fokus steht. Der 51-jährige Wiener erklärt auch, was sich verbessern muss.

Das Mercedes-Team hat im ersten Teil der Saison 247 WM-Punkte gesammelt, damit belegt es zur Sommerpause den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung. Der Abstand zum Spitzenreiter Red Bull Racing ist gross, stolze 256 WM-Zähler fehlen dem Werksteam der Sternmarke auf den Rennstall aus Milton Keynes.

Der Vorsprung auf das drittplatzierte Aston Martin Team beträgt nach dem Belgien-Wochenende, an dem das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell doppelt so viele Punkte sammeln konnten wie die Aston-Martin-Fahrer Fernando Alonso und Lance Stroll, immerhin 51 Punkte. Auch die Mannschaft von Ferrari, die mit 191 Zählern den vierten Platz belegt, ist nicht weit weg.

Für Mercedes-Teamchef Toto Wolff steht deshalb fest: «Der Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung zwischen Aston Martin, Ferrari, McLaren und uns ist sehr eng. Es wird bis zum Ende der Saison ein intensiver Fight werden.» Und er fasst in seiner Zwischenbilanz zusammen: «Unsere Saison hat in Bahrain wirklich nicht gut begonnen, aber ich denke, in den letzten Rennen konnten wir das Auto besser verstehen, weiter lernen und Verbesserungen finden.»

«Unser Ziel ist es immer, um WM-Titel zu kämpfen, nicht um den zweiten Platz. Aber wir sind Racer und wir werden die Herausforderung geniessen, die sich uns in diesem Jahr stellt. Unser Fokus liegt auf dem, was wir brauchen, um wieder Rennen und Titel zu erobern. Das eine hilft dem anderen, also werden wir uns in der zweiten Saisonhälfte darauf konzentrieren, wie wir das Auto besser verstehen und wie wir als Team besser agieren können», betont der Wiener.

«Das Positive ist, dass wir eindeutig einen Entwicklungsweg sehen, der funktioniert. Wir verstehen, in welchen Bereichen wir unsere Leistung steigern müssen. Es ist ein frustrierender Prozess, weil es Zeit braucht, ein Auto grundlegend zu verändern, wenn man sich für eine andere Entwicklungsrichtung entscheidet. Und es erfordert eine Menge Arbeit von allen Beteiligten, um das Auto in eine bessere Position zu bringen», erklärt Wolff.

«Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Auch aus Sicht der Antriebseinheit war es bisher eine positive Saison. Alle bei Mercedes-AMG HPP haben hart gearbeitet und grossartige Arbeit geleistet, um uns ein Triebwerk zu liefern, die an der Spitze des Feldes steht», lobt der 51-Jährige auch die Mannschaft aus dem Motorenwerk in Brixworth.

Auf die Frage, was sich verbessern muss, hat Wolff eine klare Antwort: «Wir müssen den Fahrern ein zuverlässigeres Auto bieten, wenn es um die Fahrzeugbalance und das Gefühl geht. Es geht nicht um absoluten Abtrieb, sondern darum, dass sie wissen, dass das Auto stabil ist, wenn sie in die Kurve einbiegen. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Das ist ein wichtiger Punkt für uns, denn es wird den Fahrern mehr Vertrauen geben und damit auch mehr Leistung.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3