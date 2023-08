Toto Wolff: «Beide Fahrer machen einen guten Job»

Für Mercedes-Teamchef Toto Wolff steht fest: Im ersten Teil der Saison haben seine Schützlinge Lewis Hamilton und George Russell einen guten Weg gefunden, mit den Schwächen ihrer GP-Renner umzugehen.

Die Mercedes-Piloten hatten bereits im vergangenen Jahr kein leichtes Spiel, der erste und einzige Sieg der Saison wurde erst beim zweitletzten Rennen des Jahres gefeiert – dank George Russell, der in Brasilien zum ersten Mal ein Formel-1-Rennen als Erster beenden konnte. In diesem Jahr wartet das Werksteam der Sternmarke noch auf einen Sieg.

Die bisher besten Ergebnisse des Teams fuhr Lewis Hamilton ein. Auf dem Strassenkurs von Baku und auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wurde der siebenfache Weltmeister jeweils Zweiter. In Kanada und bei seinem Heimrennen in Silverstone kam er als Dritter ins Ziel. Russell hat bisher nur einen Podestplatz erreicht: In Spanien durfte er als Dritter mit seinem Teamkollegen aufs Treppchen.

Hamilton belegt derzeit den vierten Platz in der Fahrer-Wertung, nur ein Punkt trennt ihn vom drittplatzierten Fernando Alonso. Russell hat mit 99 WM-Zählern genauso viele Punkte wie Ferrari-Star Charles Leclerc auf dem Konto. Der Monegasse hat dennoch in der Gesamtwertung die Nase vorn, der Mercedes-Pilot ist derzeit WM-Sechster. Das Team steht in der Konstrukteurswertung besser da: Es ist der erste Verfolger von Leader Red Bull Racing.

Von Teamchef Toto Wolff gibt es für die Fahrer bei der Bilanz zur Sommerpause dennoch ein gutes Zwischenzeugnis. Er sagt: «Beide Fahrer machen einen guten Job, denn sie kommen sehr gut mit den Höhen und Tiefen in der bisherigen Saison und dem Fahrverhalten des Autos zurecht.»

«Sie haben es geschafft, mit den Herausforderungen, die wir mit dem Auto hatten, sehr gut und professionell umzugehen. Sie haben immer darauf geachtet, wie wir die Leistung steigern und das Auto bei jeder Gelegenheit verbessern können», lobt der Wiener seine beiden Piloten.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3