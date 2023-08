Carlos Sainz: «Ich kann essen, was ich will»

Carlos Sainz: «Die Orte, an denen ich am besten esse, sind Spanien, Italien und Japan»

Ferrari-Star Carlos Sainz sprach unlängst über seine Essgewohnheiten an den Rennwochenenden und verriet, welche Formel-1-Stationen im WM-Kalender seiner Meinung nach das beste Essen bieten.

Die Formel-1-Stars geniessen die letzte Woche ihrer Sommerpause, bevor die WM in Zandvoort weitergeht. Der Blick in die sozialen Medien verrät, dass sie die rennfreie Zeit nutzen, um ihre Batterien wieder aufzuladen, und manch einer lässt es sich dabei auch kulinarisch gutgehen. Sobald die Rennwochenenden anstehen, wird aber von den meisten Fahrern wieder ein strikter Ernährungsplan verfolgt.

Auch Carlos Sainz muss sich beim Essen an ein vorgegebenes Programm halten, wie er unlängst auf «Formula1.com» bestätigte. Der Ferrari-Pilot erklärte zwar: «Ich habe in dieser Hinsicht Glück, denn ich kann essen, was ich will, ich komme nie über 73 Kilo. Es spielt keine Rolle, wie viel ich esse, weil ich so viel Sport treibe.»

«Ich denke auch, dass meine körperliche Verfassung einfach sehr, sehr gut ist, aber ich glaube, das wird sich mit fortschreitendem Alter ändern. Derzeit ist es aber wirklich kein Problem», fügte der Spanier stolz an, betonte aber auch: «Ich halte mich dennoch an meine Diät, denn ich achte sehr auf meine Fitness und die Kalorien sowie die Menge an Eiweiss, die ich zu mir nehme.»

«Wenn man Fitness mit Freude betreibt, achtet man automatisch auf diese Dinge», erklärte Sainz. «Aber wenn ich dann mal Zeit habe, etwas zu geniessen, dann tue ich das auch. Ich würde sagen, das ich eine gute Einstellung zum Essen habe», ergänzte der Ferrari-Star.

Sainz verriet auch, auf welche WM-Runden er sich aus kulinarischer Sicht am meisten freut: «Die Orte, an denen ich am besten esse, sind Spanien, Italien und Japan. Da freue ich mich immer aufs Essen und erzähle meinen Ingenieuren, dass ich an jenen Wochenenden vielleicht ein halbes oder ganzes Kilo schwerer sein werde.»

«Sobald das GP-Wochenende am Donnerstag beginnt, folgst du einem bestimmten Plan beim Essen, damit du dich möglichst optimal fühlst. Aber am Sonntagabend oder vielleicht auch am Mittwoch vor dem Rennwochenende gehen wir dann meist alle zusammen gut essen. So bekommst du immer ein bisschen das Essen mit, das die Austragungsorte bieten», sagte der 28-Jährige aus Madrid.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3