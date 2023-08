Toto Wolff: «Es gibt noch viel zu erreichen»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff meldet sich gewohnt kämpferisch aus der Sommerpause zurück. Der Wiener sagt, mit welchem Hauptziel das Werksteam der Sternmarke den zweiten Teil der Saison in Angriff nimmt.

Obwohl die Sommerpause bei Toto Wolff nicht ganz nach Wunsch verlief (der Chef der Formel-1-Mannschaft verletzte sich bei einem Crash mit dem Mountainbike am linken Arm), kann er es kaum erwarten, wieder in die Box zurückzukehren. «Es ist gut, die Arbeit wieder aufzunehmen», erklärt er vor dem Start des 13. Rennwochenendes in Zandvoort.

«Die Sommerpause ist für jeden wichtig, um sich eine wohlverdiente Auszeit zu gönnen, aber wir sind Racer und lieben den Nervenkitzel des Wettkampfes», fügt der Wiener kämpferisch an. Und er stellt klar: «Wir kommen gestärkt zurück und sind bereit für die zweite Hälfte der Saison.»

«Es gibt noch viel zu erreichen, und wir werden nicht nachlassen. Wir werden im Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung alles geben», formuliert Wolff auch gleich das Hauptziel für seine Truppe. «Ausserdem werden wir die Weiterentwicklung für 2024 vorantreiben. Das sind Herausforderungen, auf die wir uns freuen.»

Mit Blick auf den niederländischen Rundkurs sagt der 51-Jährige: «Zandvoort ist ein fantastischer Ort, um die Saison fortzusetzen. Es ist eine herausfordernde Old-School-Strecke, geprägt durch überhöhte Kurven und Highspeed-Abschnitte, die sich durch die Dünen schlängeln.»

«Es herrscht immer eine unglaubliche Atmosphäre durch die leidenschaftlichen niederländischen Fans und es ist immer ein fantastisches Fest für unseren Sport. Ich bin sicher, dass es dieses Jahr nicht anders sein wird, und ich freue mich schon darauf», ergänzt Wolff, dessen Team in der Konstrukteurswertung den zweiten Platz hinter Red Bull Racing belegt.

Der Rückstand auf die WM-Leader aus Milton Keynes beträgt satte 256 WM-Zähler, auf das drittplatzierte Aston Martin Team hat Mercedes einen Vorsprung von 51 Punkten. Lewis Hamilton ist aktuell WM-Vierter, sein Teamkollege George Russell liegt derzeit auf dem sechsten WM-Rang.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3