Günther Steiner: «Änderungen waren nie geplant»

Haas-Teamchef Günther Steiner sprach im Fahrerlager am Circuit Zandvoort über die Verlängerung der Verträge von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen und die aktuellen Probleme mit dem eigenen GP-Auto.

Pünktlich zur Rückkehr aus der Sommerpause bestätigte das Haas-Team die Vertragsverlängerungen von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen. Damit wird der US-Rennstall auch im nächsten Jahr auf die Dienste4 des Deutschen und des Dänen setzen – obwohl die aktuellen Ergebnisse nicht den eigenen Wünschen entsprechen.

Das liegt aber grösstenteils an den Sorgen, die das Team mit dem Auto hat, wie Günther Steiner in seiner Presserunde in Zandvoort betonte: «Ich habe bereits vor der Sommerpause gesagt, dass wir keine grossen Fragen an die Fahrer haben, deshalb war das klar. Das Einzige, was wir schauen mussten, war, wie gut Nico nach seiner Rückkehr sein würde. Und er hat uns allen gezeigt, dass er sehr gut ist.»

«Deswegen gab es bereits nach ein paar Rennen keine Zweifel mehr. Bei Kevin haben wir jetzt verstanden, warum er sich so schwer tut. Das Auto ist halt sehr schwierig zu fahren und er hat damit etwas mehr Mühe als Nico. Auch deshalb wollten wir beschlossen, das festzumachen. Grosse Änderungen waren nie wirklich geplant und wir wollten bei Kevin auch dafür sorgen, dass er in Ruhe daran arbeiten kann, besser klarzukommen, dass er nicht immer über seinen Vertrag nachdenken muss. Auch muss man sich anschauen, was die Alternativen gewesen wären», fügte der Südtiroler an.

Das Ziel ist klar. Steiner sagte dazu: «Wir müssen viel arbeiten, denn wir sind mit dem Auto noch nicht da, wo wir sein wollen. Beide Fahrer arbeiten eng mit dem technischen Team daran, das Fahrzeug zu verbessern und sie helfen, Druck zu machen, dass alle voll und ganz daran arbeiten, dieses Ziel zu erreichen. Im Moment bin ich nicht zufrieden mit unseren Leistungen, aber wir haben einen Plan, um sicherzustellen, dass wir an die anderen rankommen.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3