Günther Steiner: «Konnten keine guten Daten sammeln»

In Zandvoort durften sich die beiden Haas-Piloten nicht nur über die Verlängerung ihrer Verträge, sondern auch über neue Teile freuen. Was diese bringen, ist allerdings auch nach dem Rennen noch nicht klar.

Einen neuen Frontflügel und modifizierte Bremsbelüftungen hatte das Haas-Team für das erste Rennen nach der Sommerpause in Zandvoort dabei. Das erste Ziel lautete, die Reifenprobleme in den Griff zu bekommen, die dafür sorgen, dass Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen in den Rennen jeweils von der Konkurrenz durchgereicht werden.

Was die neuen Teile gebracht haben, ist aber auch nach dem 13. Rennwochenende, an dem die beiden Haas-Piloten leer ausgingen, noch nicht klar. Teamchef Günther Steiner sagt: «Es war sehr schwierig, die Updates einzuschätzen, einerseits weil die Bedingungen so schwierig waren und andererseits, weil wir die Unfälle in den freien Trainings hatten.»

«Wir konnten keine guten Daten sammeln», gesteht der Südtiroler, fügt aber im gleichen Atemzug hoffnungsvoll an: «Vor allem Kevin meinte, sie sind eine Verbesserung. Aber das müssen wir in den nächsten beiden Rennen noch bestätigen, denn die Strecke in Monza ist wegen ihres Highspeed-Charakters auch ein schwieriges Pflaster, um aussagekräftige Daten zu sammeln.»

Der Teamchef weiss, in welchem Bereich das Auto verbessert werden muss. Er betont: «Wir müssen mehr Tempo finden. Ich denke, wir können ziemlich locker dafür sorgen, dass das Auto konstant ist. Aber wir müssen den Speed im Rennen verbessern, und daran arbeiten wird.»

Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3