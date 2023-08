Toto Wolff: «Das brachte das Fass zum Überlaufen»

Das Mercedes-Werksteam erlebte in Zandvoort ein enttäuschendes Rennwochenende. Teamchef Toto Wolff erklärt, was schief lief und gesteht rückblickend: «Die verpassten Chancen sind ärgerlich.»

Vor der Sommerpause erlebte das Mercedes-Werksteam noch ein vielversprechendes Rennwochenende auf dem Circuit de Spa-Francorchamps, an dem Lewis Hamilton und George Russell insgesamt 24 WM-Zähler erobert haben. Die Hoffnung, auch beim ersten Kräftemessen nach der rennfreien Zeit wieder viele Punkte einzufahren, erfüllte sich aber nicht.

In Zandvoort musste sich die Mannschaft der Sternmarke mit einem Drittel der Punkteausbeute von Belgien begnügen. Hamilton kam als Sechster ins Ziel und holte acht Punkte, während sein Teamkollege George Russell durch einen Reifenschaden zurückfiel und am Ende die Ziellinie als Letzter auf dem 17. Platz kreuzte.

Teamchef Toto Wolff gesteht denn auch rückblickend: «Zandvoort war ein frustrierendes Wochenende. Es war Potenzial vorhanden, aber wir haben es nicht genutzt. Wir haben beim Wechsel auf die Intermediates eine falsche Entscheidung getroffen, und das hat uns auf dem falschen Fuss erwischt. Von da an ging es darum, zu retten, was zu retten war.»

«Beide Fahrer haben sich gut zurückgekämpft, aber der Reifenschaden bei George brachte das Fass dann zum Überlaufen. Die verpassten Chancen sind ärgerlich, aber Wochenenden wie dieses spornen uns nur an, noch stärker zurückzuschlagen», fügt der Wiener an.

Und Wolff macht sich Mut: «Wir haben viele Erkenntnisse gewonnen, die wir in das nächste Rennen mitnehmen können. Zum Glück müssen wir nicht lange darauf warten. Die Streckencharakteristik von Monza ist das komplette Gegenteil von Zandvoort, also warten wir ab, wie wir uns dort schlagen werden. Ausserdem wird an diesem Wochenende sicher wieder eine spektakuläre Atmosphäre herrschen.»

Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3